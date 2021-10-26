هاني شاكر نوال الزغبي حاتم العراقي على مسرح مهرجان بابل هذا الاسبوع

وأعلنت اللجنة التنظيمة للمهرجان اكتمال استعداداتها الفنية واللوجستية للمهرجان الكبير الذي سينطلق يوم الخميس المقبل تحت شعار: "من بابل الحضارة نصنع الحياة"، والذي يستمر لمدة خمسة أيام.وتتضمن فعاليات المهرجان مشاركة فنانين عرب وعراقيين وفرق شعبية عربية واجنبية، إلى جانب فعاليات عرض الأزياء البابلي والعزف والرسم الحر وفعاليات الطيران الشراعي والمناطيد والدبكات العربية والكردية فضلا عن فعاليات ثقافية وادبية وفنية أخرى.ويشار إلى أن مهرجان بابل الدولي يتم إقامته على مدرجات مدينة بابل الأثرية في محافظة بابل وسط العراق.وانطلقت فعالياته لأول مرة عام 1987، لا انه توقف بعد عام 2003 بسبب الحرب الأميركية والتدهور الأمني الذي اعقبها.ونشر موقع المهرجان في تطبيق تويتر، تفاصيل الفعاليات التي ستقام، خلال الأيام الخمسة.ففي اليوم الأول الموافق (28 تشرين الأول 2021) سيشارك الفنان العراقي حاتم العراقي إلى جانب الفنانة شمس الكويتية والفنان المصري هاني شاكر.فيما ستكون النجمة الذهبية نوال الزغبي، إلى جانب الفنان صلاح حسن، وماهر احمد، على مدرجات المسرح لليوم الثاني.وفي اليوم الثالث الموافق (30 تشرين الأول 2021)، ستشارك الفنانة العراقية رحمة رياض نجمة الحفل، إلى جانب الفنانة السورية هالة القصير، والفنان العراقي بسام مهدي.وسيشهد اليوم الرابع إحياء حفلات للفنان المخضرم حميد منصور، ونجم برنامج ذه فويس ستار سعد، إلى جانب الفنان المصري أحمد شيبة والفنانة فيفيان مراد.وسيختم حفلات المهرجان الفنان العراقي حسام الرسام والفنانة شذى حسون.كما سيشهد المهرجان خلال أيامه الخمسة، مشاركة لمختلف الفرق الموسيقة المحلية، ومنها: الخشابة البصرية، والفرقة الكردية، وفرقة الرمادي للجوبي.اما على مستوى الدول العربية، ستشارك، فرقة الفنون اللبنانية، والفرقة المصرية، والفرقة الأردنية، والسورية في إحياء العديد من الحفلات.كما ستحي الفرقة الشعبية التركية والفرقة الروسية والفرقة الهندية حفلات خلال أيام مهرجان بابل، إلى جانب مشاركة فرقة الفلامنغو الإسبانية.