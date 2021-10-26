هاني شاكر نوال الزغبي حاتم العراقي على مسرح مهرجان بابل هذا الاسبوع

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
سياسة
محليات
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
قمة بغداد
للنساء فقط
منوعات
البابا في العراق
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
تعرض سفينة لهجوم مسلح في خليج غينيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

هاني شاكر نوال الزغبي حاتم العراقي على مسرح مهرجان بابل هذا الاسبوع

فن وثقافة

2021-10-26 | 06:16
هاني شاكر نوال الزغبي حاتم العراقي على مسرح مهرجان بابل هذا الاسبوع
المصدر:
وكالات
948 مشاهدة

بعد انقطاع دام أكثر من عقد ونيف، تعود مدينة بابل الأثرية لإحياء مهرجانها الدولي السنوي تحت شعار "من بابل الحضارة نصنع الحياة"، والذي سيستمر لمدة خمسة أيام. ومع اقتراب موعده يتساءل العراقيون عن أبرز النجوم الذين سيشاركون به.

وأعلنت اللجنة التنظيمة للمهرجان اكتمال استعداداتها الفنية واللوجستية للمهرجان الكبير الذي سينطلق يوم الخميس المقبل تحت شعار: "من بابل الحضارة نصنع الحياة"، والذي يستمر لمدة خمسة أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان مشاركة فنانين عرب وعراقيين وفرق شعبية عربية واجنبية، إلى جانب فعاليات عرض الأزياء البابلي والعزف والرسم الحر وفعاليات الطيران الشراعي والمناطيد والدبكات العربية والكردية فضلا عن فعاليات ثقافية وادبية وفنية أخرى.

ويشار إلى أن مهرجان بابل الدولي يتم إقامته على مدرجات مدينة بابل الأثرية في محافظة بابل وسط العراق.

وانطلقت فعالياته لأول مرة عام 1987، لا انه توقف بعد عام 2003 بسبب الحرب الأميركية والتدهور الأمني الذي اعقبها.

ونشر موقع المهرجان في تطبيق تويتر، تفاصيل الفعاليات التي ستقام، خلال الأيام الخمسة.



ففي اليوم الأول الموافق (28 تشرين الأول 2021) سيشارك الفنان العراقي حاتم العراقي إلى جانب الفنانة شمس الكويتية والفنان المصري هاني شاكر.

فيما ستكون النجمة الذهبية نوال الزغبي، إلى جانب الفنان صلاح حسن، وماهر احمد، على مدرجات المسرح لليوم الثاني.

وفي اليوم الثالث الموافق (30 تشرين الأول 2021)، ستشارك الفنانة العراقية رحمة رياض نجمة الحفل، إلى جانب الفنانة السورية هالة القصير، والفنان العراقي بسام مهدي.

وسيشهد اليوم الرابع إحياء حفلات للفنان المخضرم حميد منصور، ونجم برنامج ذه فويس ستار سعد، إلى جانب الفنان المصري أحمد شيبة والفنانة فيفيان مراد.

وسيختم حفلات المهرجان الفنان العراقي حسام الرسام والفنانة شذى حسون.

كما سيشهد المهرجان خلال أيامه الخمسة، مشاركة لمختلف الفرق الموسيقة المحلية، ومنها: الخشابة البصرية، والفرقة الكردية، وفرقة الرمادي للجوبي.

اما على مستوى الدول العربية، ستشارك، فرقة الفنون اللبنانية، والفرقة المصرية، والفرقة الأردنية، والسورية في إحياء العديد من الحفلات.

كما ستحي الفرقة الشعبية التركية والفرقة الروسية والفرقة الهندية حفلات خلال أيام مهرجان بابل، إلى جانب مشاركة فرقة الفلامنغو الإسبانية.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:06 | 2021-10-26 09:06
08:31 | 2021-10-26 08:31
08:14 | 2021-10-26 08:14
المزيد
اعلان
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.