وفاة الفنان الأردني جميل عواد

توفي الفنان الأردني جميل عواد، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

وأعلن نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب عبر حسابه في فيسبوك وفاة عواد قائلا: ”أنعى لحضراتكم وفاة الزميل الفنان الكبير جميل عواد الذي أنتقل الي رحمة الله تعالى بعد ظهر اليوم الخميس“.

وقدم الخطيب تعازيه للفنانة جولييت عواد زوجة الفنان جميل، ولكل من أهله وزملائه.

والفنان جميل يوسف عواد من مواليد 28 أبريل/ نيسان 1937 ممثل و كاتب ومخرج أردني أشتهر بأدوار الحزم والشدة ويعتبر من جيل الرواد في الفن الأردني.

ولد لأب أردني وأم لبنانية من جزين، درس هندسة الديكور وعمل رئيسا لقسم الفنون التشكيلية في قسم الثقافة والفنون عام 1964، عمل في التلفزيون الأردني عند افتتاحه عام 1968 ثم غادر عمّان ليعود عام 1974 ويخرج أول مسرحية له وكان اسمها الغائب أول أعماله الدرامية كان مسلسل القرار الصعب عام 1985 ثم تابع تقديمه لأدواره المميزة في مسلسل الكف والمخرز عام 1992. عضو رابطة نقابة الفنانين الأردنيين في مهرجانات محلية وعربية ودولية، منها: مهرجان دمشق السينمائي عام 1993 ومهرجان أوبرهاوزن في ألمانيا كتب مسلسلات عدة من أهمها: “الشريكان” و “الكفّ والمخرَز” و”عيال الذيب” ومسرحيات للأطفال.