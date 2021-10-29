بعد اتهامات يولاندا حديد.. زين مالك يرد على مزاعم ضربها

وقال أحد أصدقائهما المقربين فى تصريحات لموقع People "إن جيجى وزين ليسا معًا فى الوقت الحالى، كلاهما والدان جيدان بالرغم من ذلك.. يولاندا بالطبع تحمى جيجى بشدة. إنها تريد الأفضل لابنتها وحفيدتها".وأصدر زين مالك بيانًا حول الاتهامات الموجهة له بضرب يولاندا حديد والدة صديقته جيجى حديد، وكتب عبر حسابه على تويتر "كما تعلمون جميعًا، أنا شخص عادى وأرغب بشدة فى إنشاء مساحة آمنة وخاصة لابنتى تكبر فيها، مكان لا تُطرح فيه شئون الأسرة الخاصة على المسرح العالمى ليقوم الجميع بالاطلاع عليها".وأضاف: "فى محاولة لحماية هذه المساحة بالنسبة لابنتى، قررت عدم التعليق على الادعاءات عن نشوب خلاف بينى وبين أحد أفراد عائلة شريكتى الذى حدث بالمنزل بينما كانت شريكتى بعيدة عنه عدة أسابيع، كان هذا ولا يزال ينبغى أن يكون مسألة خاصة، لكن يبدو فى الوقت الحالى أن هناك انقسامًا، وعلى الرغم من جهودى لإعادتنا إلى بيئة عائلية هادئة تسمح لى بمشاركة ابنتى بالطريقة التى تستحقها، فقد تم تسريبها للصحافة".وتابع "أنا متفائل وسأتعافى من الكلمات القاسية التى تمت مشاركتها، والأهم من ذلك أننى أظل يقظًا لحماية (خاى) ومنحها الخصوصية التى تستحقها".من جانبه حرص محمد حديد والد عارضة الأزياء جيجى حديد، على دعمها عبر حسابه على إنستجرام، ونشر مجموعه صور لابنته، وعلق عليها "أنا ببساطة أحبك يا ابنتى وأنا فخور جدًا بك".