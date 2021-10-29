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إليسا تدخل خط الأزمة السعودية اللبنانية وتهاجم قرداحي

فن وثقافة

2021-10-29 | 16:56
إليسا تدخل خط الأزمة السعودية اللبنانية وتهاجم قرداحي
3,621 مشاهدة

دخلت الفنانة اللبنانية اليسا، خط الأزمة بين لبنان ودول الخليج، على رأسها السعودية، بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن تدخل السعودية والإمارات في حرب اليمن.

وقالت اليسا في تغريدة لها عبر تويتر، "جورج قرداحي برقبتك مسؤولية بلد بكاملو من ورا تصريحات ما بتمثل سياسة لبنان ولا خطو ولا انتماءو. بتحب الأسد والحوثيين؟ روح لعندن وتروك لبنان بحالو إنت وحكومتك ومحورك كلو".

وأضافت في تغريدة ثانية، "الشعب عم يدفع تمن ناس بلا مسؤولية نصّبو حالن مسؤولين علينا. خربوا بيوت الناس وخربوا لبنان وسمعتو ودورو بالمنطقة، وبعدن عم ياخدونا بالقوة عا حضن إيران. إنتو بلا كرامة وبلا ضمير. لازم اليوم تستقيلو".

واستدعت السعودية، الجمعة سفيرها لدى لبنان للتشاور، وطلبت مغادرة سفير بيروت لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة.

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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