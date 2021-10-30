بالصور: إطلالة راقية لنوال الزغبي خلال مهرجان بابل الدولي

بفعالياتٍ فنيَّة ثقافيّة وعروض متنوّعة، انطلق في 28 أكتوبر 2021 مهرجان بابل الدولي، بدورته الـ 15، على مدرجات مدينة بابل الأثرية. يستمرّ المهرجان لمدة 5 أيام حيث تتضمّن فعاليات المهرجان مشاركة لفنانين عرب وعراقيين وفرق شعبية عربية وأجنبية. من ضمن النجوم المشاركين في المهرجان، النجمة نوال الزغبي التي وصلت إلى العراق قبل أيّام لتحيي حفلا غنائيا، ولهذه المناسبة، أطلّت بلوك راقي. إليكِ الصور وكافة تفاصيل لوك نوال الزغبي فيما يلي.





إتجهت الأنظار إلى النجمة نوال الزغبي التي أطلّت خلال المهرجان بفستان طويل باللون الفضيّ من LaBourjoisie. تميّز التصميم بقصة الحورية وبياقة على شكل V مفتوحة عند الصدر، وبفتحة عند منطقة الظهر. جاء الفستان بلون واحد تميّز بالقماش الشفاف الفضي والمبطن باللون البيج. إنسدل الفستان بقصة ضيّقة برزت قوام نوال الزغبي، وهو مغطّى بشكلٍ كاملٍ بنقشات الترتر الفضي لينتهي عند القدمين بقصة الحورية الواسعة والمتدلية على شكل طيات. نسقت مع فستانها مجوهرات من Nsouli Jewelry.



من الناحية الجمالية، اعتمدت نوال الزغبي تسريحة النصف رفعة مع خصلاتٍ أماميّة منسدلة عند الجانبين. كما لجأت إلى مكياج عيون سموكي قوي مع أحمر شفاه نيود. من الناحية الجمالية، اعتمدت نوال الزغبي تسريحة النصف رفعة مع خصلاتٍ أماميّة منسدلة عند الجانبين. كما لجأت إلى مكياج عيون سموكي قوي مع أحمر شفاه نيود.

