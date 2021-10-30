عارضة أزياء تخضع لجلسة تصوير بجانب جثمان والدها! (صور)

أثارت عارضة الأزياء الأمريكية، جين ريفيرا، غضباً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد جلسة تصوير بجانب نعش والدها، لجذب أكثر عدد من المشاهدات والمعجبين.

ونشر ريفيرا الصور مع نعش والدها المتوفي، عبر حسابها الرسمي على (انستجرام).

وظهرت ريفيرا بالصور التي نشرتها، وهي ترتدي فستاناً أسود أوف شولدر من جهة واحدة، وبفتحة صدر على شكل v.

والتقطت الفتاة ذات الـ20 عاماً، صوراً بجانب نعش والدها، وكأنها في جلسة تصوير لعرض الأزياء.

وعلقت ريفيرا: (فراشة تطير بعيدًا، ارقد بسلام يا والدي، كنت صديقي المفضل في الحياة التي عشناها معاً).

وهو ما فجر موجة غضب ضدها بين الناشطين الذين هاجموها، واتهموها بعدم مراعاة حرمة والدها المتوفي.