زين مالك مدان بـ4 تهم جنائية كانت وراء انفصاله عن جيجي حديد

أثارت قضية انفصال النجم زين مالك، البالغ من العمر 28 عاماً، عن عارضة الأزياء الأمريكية، الفلسطينية الأصل، جيجي حديد، ضجة كبيرة في الأيام الأخيرة، خاصة أن السبب الأساسي لهذا الانفصال كان اعتداء النجم بالضرب على والدة جيجي يولندا فوستر.





وورد في تفاصيل التهم، وبحسب إحدى الوثائق أن زين مالك أقر بالذنب في التهم الموجهة إليه، وكشفت التحقيقات أن الخلاف وقع في منزل الأخير وجيجي البالغة من العمر 26 عاماً، في بنسلفانيا في أيلول/سبتمبر المنصرم.



وقد تم وضع زين تحت المراقبة لمدة 90 يومًا لكل تهمة، أي لمدة عام للتهم الأربعة،إضافة إلى إلزامه بحضور دورة مكثفة للتحكم بالغضب. وقد ذكرت وسائل إعلام عالمية أن النجم متهم بـ4 قضايا جنائية في خلافاته الأخيرة مع العارضة السابقة يولاندا حديد.وورد في تفاصيل التهم، وبحسب إحدى الوثائق أن زين مالك أقر بالذنب في التهم الموجهة إليه، وكشفت التحقيقات أن الخلاف وقع في منزل الأخير وجيجي البالغة من العمر 26 عاماً، في بنسلفانيا في أيلول/سبتمبر المنصرم.وقد تم وضع زين تحت المراقبة لمدة 90 يومًا لكل تهمة، أي لمدة عام للتهم الأربعة،إضافة إلى إلزامه بحضور دورة مكثفة للتحكم بالغضب.

يولندا حاولت تسريب صورة ابنة زين مالك وجيجي حديد

والدة جيجي حديد أرادت تسريب صورة ابنتها للإعلام - الصورة من موقع Hello Magazine



ونشرت بعض الصحف الأمريكية تسريبات من تحقيقات الشرطة مفادها أن زين دفع يولندا باتجاه الخزانة طالباً منها الابتعاد عن ابنته وقام بشتمها، كما أنه هاجم جيجي على الهاتف، إذا أنها لم تكن في المنزل في ذلك الوقت، وطلب منها أن تقف بوجه والدتها التي حاولت تسريب صورة ابنتهما للصحافة من دون علمهما، في الوقت الذي يحرص فيه هو على توفير أكبر قدر من الخصوصية لابنتهما.

بداية أزمة زين مالك ووالدة جيجي حديدي