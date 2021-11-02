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نجوم الفن يفجعون بموت صباح فخري.. ورسائل مبكية في رثائه

فن وثقافة

2021-11-02 | 06:31
نجوم الفن يفجعون بموت صباح فخري.. ورسائل مبكية في رثائه
561 مشاهدة

بعد رحيل الفنان الكبير صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاماً، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بصور الراحل من قبل محبيه، والعديد من نجوم العالم العربي، حيث تقدموا لذويه بالمواساة بعد الفقد الأليم الذي أصابهم، ومن أبرز التعليقات:

الفنانة نادين نسيب نجيم :" خسارة كبيرة رحيل العملاق صباح فخري بس الفن والسيرة الفنية والتاريخ ما بيموتوا بضلّو عايشين بذاكرة الناس. الله يرحمك وتعازينا الحارة للشعب السوري والعربي"



الفنانة هيفاء وهبي:" وداعاً الفنان الكبير صباح فخري لروحك الرحمة والسلام إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون"



الممثلة مها المصري: إنا لله وإنا إليه راجعون، رحيل الكبير صباح، فخري تاريخ من الإبداع والعطاء، ستبقى في ذاكرة ووجدان أجيال أحبو فنك وقدودك الحلبية التي عشقناها، ستفتقدك حلب والشام، ستفتقدك سوريا والوطن العربي، عزائي للعائلة ولكل من أحبك ولزملائي الفنانين ، وداعًا أبو محمد الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".




الممثل معتصم النهار:"وداعاً صباح فخري، وداعاً".
 
الممثلة كندة علوش: وداعاً صباح فخري العملاق الحلبي العظيم صاحب الصوت والأداء الرائع والمقدرات الصوتية والغنائية الاستثنائية، من لم يستمع له فاته الكثير، مدرسة فنية وبحر نهل منه آلاف المطربين من سوريا وكافة البلاد العربية، أستاذ صباح رحل عن عالمنا ولكن فنه وإرثه العظيم سيبقى خالد مابقي الفن.
 
الممثلة سلاف فواخرجي: وداعاً صباح فخري ، كنت وستبقى فخراً لنا أيها السوري الكبير ، رمزاً نتغنى ونتكنى به، مدرسة في الإبداع والأصالة ، أسطورة فيها من الحقيقة والخيال كل الجمال ، كل الجمال".
 
الممثلة أمل عرفة: "صباح فخري مثل قلعة حلب تاريخ لا يموت".
 
الإعلامي مصطفى آغا:"رحيل هرم فني سوري وعربي هو صباح فخري‬ عن88 عاماً مَن مثلك يشكلون ذاكرة اجيال أجيال وستبقى في الذاكرة أبداً . إنا لله وإنا إليه راجعون".
 
 
الممثل فراس إبراهيم:"صباح حزين، صباح كئيب،صباح غير مرحّب به ذلك الصباح الذي نصحو فيه على خبر وفاة أيقونة الفن العربي الأستاذ المعلّم صباح فخري، البقاء لله".
 
 
الفنان وائل جسار:"ملك القدود الحلبية، خسارة كبيرة للفن العربي وداعًا للعظيم".
 
 
الممثل أيمن زيدان: "كم هو موجع رحيل الكبار، ها هو آخر العمالقة يترجل عن صهوة الابداع ..الكبير صباح فخري وداعاً".
 
الممثل محمد حداقي: "الرحمة لروحك ، فخر الفن والتراث السوري".
 
 
الفنان كارول سماحة: " وداعا المطرب الكبير صباح فخري عملاق الصوت والطرب، اتقدم بأحر التعازي من الشعب السوري الحبيب والعالم العربي أجمع، الله يرحمه".
 
 
الفنان محمد عساف: "وداعاً لصوت القدود الحلبية.. وداعا للصوت الأصيل".
 
 
الفنان محمد إسكندر: "وداعاً أيها اللؤلؤ المنضود، آخر عمالقة الفن العربي ، صباح فخري في ذمة الله".
 
 
الفنانة يارا: "يا ربي على هالخبر الحزين والله صعب صعب رحيل الكبار، الله يرحمو يا رب ويصبّر عائلتو وجمهوره ويصبّرنا سيبقى وفنّهُ خالداً في ذاكرتنا".
 

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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