نجوم الفن يفجعون بموت صباح فخري.. ورسائل مبكية في رثائه





خسارة كبيرة رحيل العملاق صباح فخري بس الفن والسيرة الفنية والتاريخ ما بيموتوا بضلّو عايشين بذاكرة الناس. الله يرحمك وتعازينا الحارة للشعب السوري والعربي pic.twitter.com/2GS8C3pQRD — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) November 2, 2021



الفنانة هيفاء وهبي:" وداعاً الفنان الكبير صباح فخري لروحك الرحمة والسلام إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون"



وداعاً الفنان الكبير #صباح_فخري 💔

لروحك الرحمة والسلام

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون pic.twitter.com/OODDtUWP8y — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) November 2, 2021



الممثلة مها المصري: إنا لله وإنا إليه راجعون، رحيل الكبير صباح، فخري تاريخ من الإبداع والعطاء، ستبقى في ذاكرة ووجدان أجيال أحبو فنك وقدودك الحلبية التي عشقناها، ستفتقدك حلب والشام، ستفتقدك سوريا والوطن العربي، عزائي للعائلة ولكل من أحبك ولزملائي الفنانين ، وداعًا أبو محمد الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".



الفنانة نادين نسيب نجيم :" خسارة كبيرة رحيل العملاق صباح فخري بس الفن والسيرة الفنية والتاريخ ما بيموتوا بضلّو عايشين بذاكرة الناس. الله يرحمك وتعازينا الحارة للشعب السوري والعربي"الفنانة هيفاء وهبي:" وداعاً الفنان الكبير صباح فخري لروحك الرحمة والسلام إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون"الممثلة مها المصري: إنا لله وإنا إليه راجعون، رحيل الكبير صباح، فخري تاريخ من الإبداع والعطاء، ستبقى في ذاكرة ووجدان أجيال أحبو فنك وقدودك الحلبية التي عشقناها، ستفتقدك حلب والشام، ستفتقدك سوريا والوطن العربي، عزائي للعائلة ولكل من أحبك ولزملائي الفنانين ، وداعًا أبو محمد الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".







الممثل معتصم النهار:"وداعاً صباح فخري، وداعاً".

الممثلة كندة علوش: وداعاً صباح فخري العملاق الحلبي العظيم صاحب الصوت والأداء الرائع والمقدرات الصوتية والغنائية الاستثنائية، من لم يستمع له فاته الكثير، مدرسة فنية وبحر نهل منه آلاف المطربين من سوريا وكافة البلاد العربية، أستاذ صباح رحل عن عالمنا ولكن فنه وإرثه العظيم سيبقى خالد مابقي الفن.

وداعاً #صباح_فخري العملاق الحلبي العظيم صاحب الصوت والأداء الرائع والمقدرات الصوتية والغنائية الاستثنائية

من لم يستمع له فاته الكثير..

مدرسة فنية وبحر نهل منه آلاف المطربين من سوريا وكافة البلاد العربية

أستاذ صباح رحل عن عالمنا ولكن فنه وإرثه العظيم سيبقى خالد مابقي الفن.. 🙏🏻💔 pic.twitter.com/YKLhWi1jrg — Kinda Alloush (@KindaAlloush) November 2, 2021

الممثلة سلاف فواخرجي: وداعاً صباح فخري ، كنت وستبقى فخراً لنا أيها السوري الكبير ، رمزاً نتغنى ونتكنى به، مدرسة في الإبداع والأصالة ، أسطورة فيها من الحقيقة والخيال كل الجمال ، كل الجمال".

الممثلة أمل عرفة: "صباح فخري مثل قلعة حلب تاريخ لا يموت".

#صباح_فخري مثل قلعة حلب تاريخ لا يموت...

البقاء لله pic.twitter.com/gTaJprpkXR — Amal Arafa (@AmalArafaa) November 2, 2021

الإعلامي مصطفى آغا:"رحيل هرم فني سوري وعربي هو صباح فخري‬ عن88 عاماً مَن مثلك يشكلون ذاكرة اجيال أجيال وستبقى في الذاكرة أبداً . إنا لله وإنا إليه راجعون".

الممثل فراس إبراهيم:"صباح حزين، صباح كئيب،صباح غير مرحّب به ذلك الصباح الذي نصحو فيه على خبر وفاة أيقونة الفن العربي الأستاذ المعلّم صباح فخري، البقاء لله".

الفنان وائل جسار:"ملك القدود الحلبية، خسارة كبيرة للفن العربي وداعًا للعظيم".

ملك القدود الحلبية، خسارة كبيرة للفن العربي وداعًا للعظيم #صباح_فخري pic.twitter.com/o6crTSdU3p — Wael Jassar | وائل جسار (@_waeljassar) November 2, 2021

الممثل أيمن زيدان: "كم هو موجع رحيل الكبار، ها هو آخر العمالقة يترجل عن صهوة الابداع ..الكبير صباح فخري وداعاً".

الممثل محمد حداقي: "الرحمة لروحك ، فخر الفن والتراث السوري".

الفنان كارول سماحة: " وداعا المطرب الكبير صباح فخري عملاق الصوت والطرب، اتقدم بأحر التعازي من الشعب السوري الحبيب والعالم العربي أجمع، الله يرحمه".

الفنان محمد عساف: "وداعاً لصوت القدود الحلبية.. وداعا للصوت الأصيل".

وداعاً لصوت القدود الحلبية.. وداعا للصوت الأصيل#صباح_فخري — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) November 2, 2021

الفنان محمد إسكندر: "وداعاً أيها اللؤلؤ المنضود، آخر عمالقة الفن العربي ، صباح فخري في ذمة الله".

الفنانة يارا: "يا ربي على هالخبر الحزين والله صعب صعب رحيل الكبار، الله يرحمو يا رب ويصبّر عائلتو وجمهوره ويصبّرنا سيبقى وفنّهُ خالداً في ذاكرتنا".