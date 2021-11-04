بعد عامين من المواعدة.. كريستين ستيوارت وحبيبتها مخطوبتان وتخططان للزفاف!

بعد علاقة دامت لنحو عامَين، أعلنت الممثلة الأميركية كريستن ستيوارت، نجمة سلسلة أفلام "Twilight" خطوبتها رسمياً على حبيبتها ديلان ماير التي تعمل في مجال كتابة السيناريو.



وفي التفاصيل، قالت ستيوارت خلال مقابلة مع البرنامج الإذاعي "The Howard Stern Show":" سنتزوّج بالتأكيد. أردتُ أن تعرض عليّ الزّواج وأوضحتُ تماماً ماذا أريد! وقد استجابت! سوف نتزوّج!"



وكانت ستيوارت التي سوف تطلّ قريباً في دور الأميرة ديانا قد ظهرت للمرّة الأولى مع ماير في آب 2019 حين تبادلتا عناقاً حميماً بعد انفصال ستيوارت عن العارضة ستيلا ماكسويل.