بعد اصابتها بتسمم حاد.. الكشف عن الحالة الصحية للفنانة مايا دياب

أصيبت الفنانة اللبنانية مايا دياب بتسمم غذائي حاد، مساء يوم الخميس؛ إثر تناولها وجبة طعام فاسد، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة في بيروت.

ونشر الحساب الرسمي للقناة اللبنانية ”one tv lebanon“ مقطعا مصورا لمايا دياب على سرير داخل مستشفى، مرفقا بتعليق ”مايا دياب تتعرض لتسمم حاد".

بدورها، نشرت الفنانة مايا دياب، عبر خاصية الـ"ستوري" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، فيديو لها وهي تتلقى العلاج من الفريق الطبي المعالج، مطالبة الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء.

وقال مصدر مقرب من الفنانة اللبنانية: ”مايا دياب أكلت وجبة طعام ”فاست فود“، يبدو أنها فاسدة، وشعرت بألم شديد بمعدتها، وتم نقلها إلى المستشفى، الذي أجرى لها عملية غسيل معدة بسرعة، وهي الآن بخير، حيث قل الألم بشكل كبير، وستخرج من المستشفى خلال ساعات".