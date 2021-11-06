"لن تتوقع".. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في حفل القاهرة (صور)

واختارت نانسي عجرم فستانا من دار أزياء Jean louis sabaji من مجموعة أزياء صيف وربيع 2022، يصل سعره إلى 1605 دولارا أي ما يعادل 25 ألف جنيه.وكانت نانسي عجرم استغنت عن القفازات Opera Gloves الموجودة في تصميم الفستان الأصلي وأكملت الدرابيه لآخر الفستان بدلا من لنصفه فقط، ولكن الخامة بدت غير مناسبة لهذا التصميم.يذكر أن نانسي عجرم أحيت حفل إفتتاح فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر "القمة " أو " كلاي ماكس" وذلك داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة وقدمت باقة من أجمل أغانيها.