وفاة فنان مصري شهير

لفظ الفنان المصري أحمد خليل أنفاسه الأخيرة، صباح اليوم الثلاثاء متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وقال الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين المصريين أن "الفنان عانى ألماً كبيراً خلال الساعات الأخيرة، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير في العشر ساعات الأخيرة، وعاني من نقص شديد في نسبة الأكسجين في الدم".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد خليل أصيب بفيروس كورونا أثناء تصوير مشاهدة بحكاية ”حكايتي مع الزمان“ ضمن حكايات مسلسل ”إلا أنا“ الذي يعرض حالياً.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد خليل يعد واحدا من أهم الفنانين المصريين، حيث قدم العديد من الأعمال الناجحة في السينما والدراما، ولعل أبرز أعماله مسلسل ”حديث الصباح والمساء“، الذي شارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم ليلى علوي، عبلة كامل، وغيرهم، وكان أول إنتاج درامي لشركة ”العدل جروب“ بعد نجاحهم في السينما.