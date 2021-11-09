شهد الشمري تستعرض جسمها رغم الوزن الزائد في أخر ظهور لها

نشرت الشاعرة والإعلامية العراقية ​شهد الشمري​ صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية "الستوري".



وقد ظهرت الشمري بفستان ضيق، أثناء تواجدها في دبي- "داون تاون" إستعرضت فيه جسدها، وأبرز وزنها الزائد، كما كشف أن أثار حملها الأخير ترافقها لحد اليوم، أي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر.

متابعو الشمري تداولوا الصورة وعبروا عن حبهم الشديد لها، كما طالبوها بالإنتباه إلى صحتها، والمحافظة على جسدها ورشاقتها.





الجدير بالذكر، أن الشمري كانت قد ظهرت مؤخراً بصورة من دون فلتر ومن دون مكياج بعد الولادة، الى جانب صورة أخرى مع فوتوشوب وتعديلات ومكياج، وتبين الفرق بينهما. الجدير بالذكر، أن الشمري كانت قد ظهرت مؤخراً بصورة من دون فلتر ومن دون مكياج بعد الولادة، الى جانب صورة أخرى مع فوتوشوب وتعديلات ومكياج، وتبين الفرق بينهما.