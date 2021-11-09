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شهد الشمري تستعرض جسمها رغم الوزن الزائد في أخر ظهور لها

فن وثقافة

2021-11-09 | 04:29
شهد الشمري تستعرض جسمها رغم الوزن الزائد في أخر ظهور لها
المصدر:
وكالات
5,814 مشاهدة

نشرت الشاعرة والإعلامية العراقية ​شهد الشمري​ صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية "الستوري".

وقد ظهرت الشمري بفستان ضيق، أثناء تواجدها في دبي- "داون تاون" إستعرضت فيه جسدها، وأبرز وزنها الزائد، كما كشف أن أثار حملها الأخير ترافقها لحد اليوم، أي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر.
 
متابعو الشمري تداولوا الصورة وعبروا عن حبهم الشديد لها، كما طالبوها بالإنتباه إلى صحتها، والمحافظة على جسدها ورشاقتها.
 


الجدير بالذكر، أن الشمري كانت قد ظهرت مؤخراً بصورة من دون فلتر ومن دون مكياج بعد الولادة، الى جانب صورة أخرى مع فوتوشوب وتعديلات ومكياج، وتبين الفرق بينهما.
كانت قد دخلت الشاعرة شهد الشمري القفص الذهبي، في منتصف فبراير/شباط من العام الماضي 2020، وتحديداً بعد مرور 8 أشهر على عقد قرانها على مواطنها فهد زيد، حيث أقيم حفل زفافهما حينها، في القاعة الملكية بنادي الصيد في العاصمة العراقية بغداد، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وحرص فهد زيد على توجيه رسالة إلى زوجته شهد الشمري، من خلال صورة جمعتهما في "إنستغرام"، وهو يقبل رأسها قاطعاً على نفسه وعداً بأن يكون لها وحدها، فقال: "سأبقى لك وحدك وعداً".




كانت الشاعرة العراقية تعرضت لانتقادات واسعة بسبب اختيارها لشخص من غير جنسيتها، واستهجنت شهد الشمري الانتقادات الموجهة لعريسها بدعوى أنه قطري الجنسية، حيث نفت الأمر جملة وتفصيلاً موضحة أنه عراقياً، وذلك من خلال منشور لها نشرت من خلاله صورة لها مع والدتها من حفل الخطوبة.
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