ما علاقة ملحمة جلجامش بفيلم أنجلينا جولي الجديد؟

قامت شركة مارفل صاحب سلسلة مارفل لابطال الخارقين والتى تحظى بأكبر شعبية فى العالم بأسره بطرح قنبلة جديدة خلال عام واحد وهو اعلان فيلم eternals.

الفيلم من بطولة النجمة أنجلينا جولي بالتعاون للمرة الأولى مع النجمة سلمى حايك فى تجسيد إحدى الشخصيات الخارقة، بالاضافة إلى ابطال مسلسل game of thrones.تدور احداث فيلم Eternals حول ملحمة بابل وجلجامش الاسطورية فى مدينة بابل القديمة حيث يعيش ابطال خارقون فى مواجهة الشر لإنقاذ العالم والبشرية من الدمار والفناء.استطاع الفيلم ان يحقق ايرادت خيالية، فقد تخطت ارباحه لغاية الآن الـ 161 مليون دولار أميركي. الفيلم من تأليف جاك كيرى وإخراج كلوى تشاو والذى يوفر يعرض فى نوفمبر المقبل، وهكذا يصبح ثالث فيلم يعرض لمارفل فى عام واحد.