روسية تفوز بلقب أجمل امرأة متزوجة في العالم (صور)

وتمكنت دافيدوفا، الأم لثلاثة أطفال، من تجاوز منافسين من المملكة المتحدة ولاتفيا وقبرص وأوروبا والإمارات العربية المتحدة والهند وأرمينيا.ودافيدوفا حاصلة على شهادة في العلاقات العامة، كما وتعرف بنشاطاتها الاجتماعية، حيث قامت بتنظيم مشروع خيري لمساعدة العائلات التي لديها أطفال يعانون من بعض الصعوبات. بالإضافة إلى ذلك، فهي سفيرة المشروع الفيدرالي "تكوين بيئة حضرية مريحة" لتحسين مدينة سانت بطرسبرغ، بحسب ما نشرت قناة "سان بطرسبرغ" التلفزيونية.وبحسب دافيدوفا، فقد شاركت في المسابقة لأنها أرادت تمثيل روسيا في المشاريع الخيرية والبيئية على المستوى الدولي.