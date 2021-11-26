فنانة عراقية تستعد لإحياء حفل افتتاح كأس العرب في قطر

ونشرت رحمة عبر حسابها بموقع "انستجرام" بوستر الحفل، وعلقت:" انتظروني في أول بطولة تجمع المنتخبات العربية تحت مظلة الفيفا، بطولة كأس العرب 2021 على أرض قطر".وأضافت:" كلي حماس التقي بيكم ونتشارك الهديد من المفاجآت، بالتوفيق لبلدي العراق ولجميع المنتخبات المشاركة".وكانت قد أحيت رحمة رياض حفلا غنائيا بمهرجان بابل الدولي يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على المسرح البابلي.يذكر أن المنتخب العراقي، كان قد وقع في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر وعمان والبحرين.