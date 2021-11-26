فنانة عراقية تستعد لإحياء حفل افتتاح كأس العرب في قطر

تستعد النجمة العراقية الشابة رحمة رياض لإحياء حفل افتتاح كأس العرب 2021 الذي يقام يوم الثلاثاء 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في قطر.
ونشرت رحمة عبر حسابها بموقع "انستجرام" بوستر الحفل، وعلقت:" انتظروني في أول بطولة تجمع المنتخبات العربية تحت مظلة الفيفا، بطولة كأس العرب 2021 على أرض قطر".
وأضافت:" كلي حماس التقي بيكم ونتشارك الهديد من المفاجآت، بالتوفيق لبلدي العراق ولجميع المنتخبات المشاركة".
وكانت قد أحيت رحمة رياض حفلا غنائيا بمهرجان بابل الدولي يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على المسرح البابلي.
يذكر أن المنتخب العراقي، كان قد وقع في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر وعمان والبحرين.