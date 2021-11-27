كاتبة عربية تفوز بجائزة الأدب العربي في فرنسا 2021

فازت الكاتبة العمانية جوخة الخارثى، بجائزة المعهد العربى فى فرنسا لعام 2021، عن رواياتها "أجرام سماوية" حيث أشادت لجنة التحكيم برئاسة بيير لوروي، والمؤلفة من شخصيات من عالم الفنون والثقافة ومتخصصين من العالم العربي ، بـ رواية جوخة الحارثى التى تسمح باكتشاف المجتمع العماني.

كما شددت لجنة التحكيم، حسبما ذكر المعهد، على الجودة الأدبية لترجمة خالد عثمان للرواية إلى اللغة الفرنسية والتي نجحت ببراعة في نقل روح العمل"

وجوخة الحارثى، هى الكاتب العربى الوحيد الذى فاز بجائزة مان بوكر العربية وذلك عن ترجمة روايتها سيدات القمر، وهى من مواليد سلطنة عمان عام 1978، حصلت على درجة الماجستير فى اللغة العربية فى عام 2003، ثم حصلت على درجة الدكتوراه فى الأدب العربى من جامعة إدنبره باسكتلندا. عملت كأستاذة للأدب العربى فى كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان.

تُرجمت بعض قصصها القصيرة إلى الانجليزية، والألمانية، والصربية، والإيطالية، والكورية، وتُرجمت بعض نصوصها إلى اللغة الإنجليزية، وتعد رواية "منامات"، الصادرة فى عام 2004، هى أولى الأعمال الروائية لجوخة الحارثى.

كما صدر لـ جوخة الحارثى أعمال أدبية وبحثية أخرى منها منها "مقاطع من سيرة لبنى إذ آن الرحيل" (مجموعة قصصية)، 2001، ودراسات فى أدب عمان والخليج (دراسة بالاشتراك مع مؤلفين آخرين)، 2003، و"صبى على السطح" (مجموعة قصصية)، عن دار أزمنة، 2007، و"فى مديح الحب" (نصوص)، 2008، "عش للعصافير" (كتاب للأطفال)، 2010، و "ملاحقة الشموس: منهج التأليف الأدبى فى كتاب خريدة القصر للعماد الأصفهاني" (دراسة)، دار الدوسري، 2010، و"السحابة تتمنى" (كتاب للأطفال)، 2015.



وحصلت جوخة الحارثى على جائزة أفضل رواية عمانية فى مسابقة أفضل إصدار عُمانى منشور فى مجالى الأدب والثقافة لعام 2010 عن رواية "سيدات القمر"، وجائزة أفضل كتاب فى فرع أدب الأطفال فى مسابقة أفضل إصدار عُمانى منشور فى مجالى الأدب والثقافة لعام 2010 عن كتاب "عش العصافير".