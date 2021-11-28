ياسمين عبد العزيز بعد تعافيها: "كانوا بيجهزوا قبري" (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، عن تفاصيل أزمة مرضها، وذلك في أول ظهور إعلامي بعد ‏شفائها وعودتها من سويسرا، حيث كانت تتلقى العلاج.‏

نشرت الإعلامية المصرية، منى الشاذلي، عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، برومو لقائها الجديد مع ياسمين عبد العزيز الذي سيعرض قريبا على فضائية "سي بي سي" المصرية، ويعرض مقتطفات من تصريحاتها المثيرة.

وتظهر ياسمين عبد العزيز باكية في إحدى اللقطات، وتكشف أنها كانت تحتضر في أزمة مرضها، وأن الحانوتي أبلغها في رسالة على هاتفها أن قبرها جاهز لدفنها، وأن زوجها الفنان أحمد العوضي بكى في إحدى المرات لتأثره بتدهور حالتها، وأنها فوجئت في إحدى المرات بخروج معدتها خارج جسدها.

كما أفصحت ياسمين عبد العزيز أنها أوصت شقيقها الأكبر على أبنائها، بعد شعورها باقتراب أجلها.

وأكدت أن هناك 3 أشياء لا تشترى بالمال، هي الصحة والاحترام وحب الناس.

تأتي أولى تصريحات ياسمين عبد العزيز عن مرضها بعد ما يقرب 3 أشهر من إعلان شفائها ونشر أول صورة لها بعد التعافي، وعودتها من أحد المستشفيات في سويسرا، وكان مرافقا لها في رحلة علاجها زوجها أحمد العوضي.

وتم الإعلان عن أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية في شهر يوليو/ تموز الماضي، عندما طلب زوجها من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بسبب خضوعها لعملية جراحية نسائية.

وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي عرض في رمضان 2021، ويشاركها بطولته زوجها أحمد العوضي، وهو أول عمل فني يجمع بينهما بعد الزواج.