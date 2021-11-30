لين ضاهر ضمن أفضل مائة شخصية عربية مؤثرة على مستوي الوطن العربي

رشحت الاعلامية اللبنانية والناشطة في حقوق الانسان لين ضاهر، من ضمن أفضل مائة شخصية عربية مؤثرة علي مستوي الوطن العربي في الموسم الخامس لمهرجان هرم الابداع الدولي السنوي.

وفي وقت سابق، فازت الاعلامية اللبنانية لين ضاهر، بجائزة جمعية العمل المجتمي في امريكا.

وقدمت جمعية العمل المجتمعي في ولاية نيويورك (NYSCAA) الجائزة إلى الاعلامية اللبنانية لين ضاهرلإظهار التفاني والمثابرة المثالية وكونها ضوءًا إرشاديًا خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى ما قدمته طيلة الفترة الماضية وحتى الآن من خدمات للشباب اللبناني في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد حالي