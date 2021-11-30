هيفاء وهبي الوجه الإعلاني للعبة ببجي والجمهور: "كرمالك رح نلعب"

أطلّت الفنانة هيفاء وهبي على جمهورها وأحدثت ضجّة كبيرة بعدنا أصحبت الوجه الإعلاني للعبة "PUBG" الشهيرة في الشرق الأوسط.



ونشرت هيفاء عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" صورة لها دعت فيها جمهورها إلى تحميل اللعبة الشهيرة، وكتبت: "لعبة جديدة كتير حلوة وحماسية لكل يلّي بيحبوا هالنوع من الالعاب، #ببجينيوستيت باللغة العربية والغرافيكس كتير واقعية".

وتفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات بشكل لافت اذ حصدت الاف التعليقات التي يدعو فيها متابعيها لللعب برفقتها مشددين على حماسهم لتجربة اللعبة.