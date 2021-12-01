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شاهد.. رحمة رياض تفتتح كأس العرب بأغنية "حجرة ورقة ومقص"

فن وثقافة

2021-12-01 | 06:08
شاهد.. رحمة رياض تفتتح كأس العرب بأغنية "حجرة ورقة ومقص"
المصدر:
وكالات
1,326 مشاهدة

افتتحت الفنانة العراقية رحمة رياض فعاليات النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، بأغنية "الكوكب" وسط التصفيق الحار والتفاعل الكبير من الجمهور الحاضر الذي قدر بمئات الآلاف ترافقها لوحات راقصة وسط ألوان ساحرة وجذابة.



وقدمت رحمة إلى جانب الفنان عبد العزيز لويس الأغنية الخاصة بالبطولة والتي حملت عنوان "حجرة ورقة ومقص" من كلمات حميد البلوشي، ألحان عبدالعزيز لويس وتوزيع طلال العيدان.

وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج جاسم الحربان، وطرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
 
 
وتخلل المهرجان استعراض ضخم امتزج فيه التاريخ بالحداثة من لوحات رسمت تاريخ المنطقة العربية ووحدتهم وتكاتفهم، حيث تم المزج بين العناصر الحية للاستعراض من أشخاص قدموا هذه اللوحات على الحقيقة مع استخدام تقنية الهولوجرام، وظهرت من خلالها السيدة فيروز وهي تغني "سنرجع يوما" بالإضافة إلى شخصية الراحل عبد الحسين عبدالرضا وسعيد صالح وشخصية جحا.
 
وتميز الحفل بعزف مشترك للأناشيد الوطنية لكل الدول العربية، بعد إعلان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الافتتاح الرسمي للبطولة، التي تستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
 
 
وكان الحفل إعلانا لافتتاح ملعب البيت الذي سيستضيف بعد نحو عام حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر.

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