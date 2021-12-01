"خمور وحشيش" تصبح "تمور وحليب" في السعودية

وجاء التغيير في الجزء الذي أثار أزمة عند طرح الأغنية وهو "أشرب خمور وحشيش"، الذي اعترض عليه الجمهور بشكل كبير، وبخاصة الجمهور المصري، ولكنه فوجئ بتغييره لهذا الكوبليه في حفل السعودية فقال: "تمور وحليب".وتعليقاً على أحد المنشورات عبر "فيسبوك"، أوضح سبب تغيير كلمات الأغنية، وقال: "لائقة على البلد الطاهر الذي وقفنا على أرضه. وتنفيذاً لتعليمات النقيب هاني شاكر، وفي القاهرة نقول من غيرك مش هعيش".وبعد هذا التعليق، واجه كمال انتقادات عدّة من رواد التواصل الاجتماعي، وقال بعضهم إنه أساء إلى مصر بشكل غير مباشر، حيث أنّه يغني "خمور وحشيش" على أرضها، وقال إن "تمور وحليب" لائقة على غيرها.وفي الحفل ذاته، غيّر الكلمات للمرة الثانية، وظهر في مقطع من الحفل وهو يغني: "بنت الجيران شغلالي أنا عينيا... وأنا في المكان والسعودية حواليا".