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شيرين عبد الوهاب تؤكد انفصالها عن حسام حبيب

فن وثقافة

2021-12-03 | 02:28
شيرين عبد الوهاب تؤكد انفصالها عن حسام حبيب
2,602 مشاهدة

جدل كبير أثير خلال الأيام الماضية، بعد خروج الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، بخبر انفصال المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن زوجها المطرب حسام حبيب، وهو الخبر الذي كان مجرد تكهنات حتى أكدته شيرين بنفسها.

وفي تسجيل جديد نشرته نضال الأحمدية، تحدثت عن عودة "الصديقة" شيرين عبد الوهاب، والتي كانت تتحدث عن كم التحكمات الذي تتعرض له من قِبل زوجها حسام حبيب خلال السنوات الماضية، للدرجة التي أنهت صداقتها بالعديد من المقربين منها، ومن بينهم الأحمدية.
وقررت نضال الأحمدية نشر بعض أجزاء اعتبرت أنها هي الأهم والتي تخص الجمهور، من حديث شيرين عبد الوهاب المقتطع من تسجيل أصلي، لم تكشف عنه رئيس تحرير الجرس حتى الآن
وقالت نضال الأحمدية في التسجيل لشيرين عبد الوهاب: "إن شاء الله بتصيري كنتنا، ووائل كفوري لازم يغني هيك أغنية، هكلمه دلوقتي وأقوله لو بتحب نضال غني لشيرين"
لترد شيرين عبد الوهاب قائلة إن حسام حبيب لو سمع نضال وهي تتمنى أن تصير شيرين زوجة أحد الرجال اللبنانين، لأطلق عليها الرصاص على الفور، لأنه يغار عليها ليس من الفنان وائل كفوري ولكن من أي شخص في المطلق.
لتدور بينهما المحادثة التالية: "بس أنتي خلاص هلأ حرة"
- "أيوه حرة بس هو بيغير، وأنتي لازم تأمنينني".
أوضحت شيرين عبد الوهاب أنها عاشقة للبنان، الذي تعتبره وطنها الثاني، البلد الصغير في المساحة والذي يحتل مكانة كبيرة في قلوب محبيه، مشيرة إلى أنها في حمى الجيشين المصري واللبناني.

أكدت شيرين أيضاً أنها تحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي تعتبره أباً وملاكاً حارساً لأرض الوطن، مؤكدة أنه جند من جنود الله
وقالت شيرين: "أنا قولتها من أول ما جه، وحياة بناتي يا نضال، هو جند من جنود الله، الريس شديد أوي وما بيسمح إن لبنان تضر وسيرسل الغاز ليضوي لبنان"، مشيرة إلى أنها حلمت بأشجار كثيرة تخرج من باطن الأرض في لبنان، وهذه الأشجار مليئة بالثمار الكبيرة الناضجة والجاهزة للأكل دون انتظار.
 
قالت شيرين عبد الوهاب إن أحلامها تتحقق، مشيرة إلى أنها هي شخصياً أول أحلامها قائلة: "أنا أول أحلامي.. شوفي أنا وصلت لفين".
 
تابعت: "على فكرة كل حاجة ليها ثمن، كل وضع له ثمن، خسارة ليها ثمن مكسب، أنا عم بكبر مش عم بصغر أنا عم بقوى مش عم بضعف، أنا دلوقت ببني شيرين جديدة، شيرين اللي مش مستعبدة، أنا مش محتلة هلأ".
 
أكملت: "أنا مش مستعبدة ولا هقبل أكون كده تاني"، في إشارة واضحة إلى انفصالها وأنها لن تقبل بتكرار التجربة مرة أخرى.
 
من ناحية أخرى قطعت شيرين عبد الوهاب وعداً لنضال الأحمدية، بأن تزور لبنان قريبا جدا، مؤكدة أنها لن تتراجع عن هذا الوعد.
 
أضافت شيرين عبد الوهاب في تسجيلها لنضال الأحمدية، أنها شاكرة وقوفها بجانبها ومساندتها لها خلال هذه الفترة والفترة الماضية.
تابعت: "شكرا يا نضال، أنا دلوقت بقول لك كلام مش هقوله للدكتور بتاعي، ما كنتش أتخيل أن هيجي عليا يوم أحكي كلام مش هقوله للدكتور بتاعي، أو أنتي بتكفي بالنسبة لي".
 
أوضحت شيرين عبد الوهاب أنها تتابع مع أطباء نفسيين، وليس لديها مشكلة لنشر هذه المعلومة قائلة: "طبيب النفسي دلوقتي زي طبيب النسا وطبيب الجلدية، اللي مش معترف أنه محتاج طبيب نفسي هو جاهل، لأن الإنسان بيتأثر، الإنسان زي الخيل محتاج خيال والخيال هو الدكتور يلجمه".
 
واختتمت شيرين: "حبيبتي انشري اللي أنتي عايزاه، خليني وأنا في عز ظروفي أعطي للناس طاقة إيجابية، أنا رجعت للناس خلاص ومش هسمح إن حاجة تقيدني أو تعطلني".
 
كما طلبت شيرين من نضال الأحمدية نشر التسجيل وكتابة مقالة عن كل هذه التفاصيل لتعلن الخبر لجمهورها.

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