كان يعمل نجارا.. فنان مصري يستعرض مشواره منذ 14 عاما

شارك مؤدي المهرجانات حمو بيكا، جمهوره بصورة له من إحدى المهن التي كان يعمل بها قبل أن يدخل في مجال الغناء.

ونشر بيكا صورة مجمعة له وهو يغني الاخرى وهو يعمل نجار مسلح، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instgram وعلق قائلًا: "ما بين الصورة دي ودي 14 سنة، بحمد ربنا على اللي وصلتله، طول عمري شقيان موصلتش لأي حاجة بالساهل، اشتغلت جزار، نجار مسلح، سواق توك توك، دول أشهر الحاجات اللي كل الناس تعرفها، أما باقي الشغل أي حاجة تتخيلها اشتغلتها وأنا عندي 12 سنة.. المضمون أسعى يا عبد وأنا أسعى معاك، الحمد لله نعمة ربنا كبيرة".

وأحيا حمو بيكا خلال الأيام الماضية ثاني حفلاته في موسم الرياض، وقدم لجمهوره مجموعة من أغانيه.



دخل حمو بيكا على المسرح مع على قدورة الذي شاركه الغناء، وفي البداية تحدث حمو بيكا لجمهوره قائلا: "جاهزين أهل السعودية أنا بحبكم" ليبدأ حفله بأغنية "هلا والله".



وبعدها قدم مجموعة من أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي رددها معه وتفاعل مع الحضور وبدأ يطلب منهم أن يرددوا الأغاني ويهتفوا معه.