اول ظهور للفنانة دنيا سمير غانم بعد وفاة والديها

ووجهت النجمة دنيا سمير غانم رسالة مؤثرة عقب تصدرها ترند الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالتها في احتفالية "قادرون باختلاف" لدعم ذوي الهمم، وحوارها القصير مع الرئيس المصري، وأكدت أن تقديمها فقرة فنية في الحفل يمثل الخطوة الأولى لعودتها إلى عالم، ولكنها توقفت أمام ذكرياتها مع والديها الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم وقالت: إتأثرت جدا النهارده إني لأول مرة أروح في يوم مهم ليا من غير ما أسمعك يا مامي بتدعيلي أو ترقيني قبل ما أنزل أو بابي بيقول لي، ربنا معاكي يا حبيب بابيدنيا نشرت عدة صور "سكرين شوت" من فقرتها الغنائية باحتفالية "قادرون باختلاف"، وعلقت عليها عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك قائلة: تشرفت النهارده بالغناء أمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية قادرون باختلاف وسعدت وتشرفت بكلامه ليا جدا وبنظرته اللي كلها أبوة.تابعت: أحب أشكر الجمهور العظيم اللي دايما بيشجعني وشفت في عينيهم وفي ردود أفعالهم فرحتهم بوجودي في الحدث الهادف مع الملائكة اللي كانوا سبب في ثقتي بنفسي النهارده بإحساسهم الصادق في تعبيرهم عن حبهم ليا الحمد لله وفرحتهم باليوم ده وان في حد مهتم بيهم وبيفكر فيهم وفى احتياجاتهم.أضافت: و بشكر كل الزملاء والأساتذة اللي اتشرفت إني كنت موجودة معاهم في نفس الحفلة و علي رأسهم الموسيقار الكبير عمر خيرت و أشرف عبد الباقي سعيدة جدا إني ابتديت يومي بتشجيعهم و حرصهم انهم يطمنوا عليا قبل ما أطلع و كمان زملائي الأعزاء مصطفي شعبان و يوسف الشريف و المذيعين شريف مدكور و إيمان الحصري اللي مروا بظروف صعبة وعدوها بكل قوه وثبات بفضل ربنا و رحمته و كنت مبسوطة بيهم و حسيت بأد إيه أغلب الموجودين مننا كان عندهم تحديات في حياتهم زي الملائكة اللي استمدينا قوتنا منهم النهارده و من أهلهم الأبطال.وواصلت قائلة: بشكر كل القائمين على الاحتفال د/أمل مبدا الأم التانية للقادرين باختلاف، فخورة جدا بأخويا هشام جمال لإنه اشتغل وتعب من قلبه في إخراج الحفلة والأغاني واختيار الأصوات اللي دخلت قلوبنا كلنا وعن نفسي بشكره على أغنيتي "بلادي اسلمي" كلمات الشاعر الموهوب محمد إبراهيم وألحان العبقري المتنوع هشام جمال وتوزيع الموزع الشاطر جدا مادي.واختتمت رسالتها بقولها: وفي النهاية حبايبي الغاليين بابي ومامي إتأثرت جدا النهارده أنى لأول مرة أروح في يوم مهم ليا من غير ما أسمعك يا مامي بتدعيلي أو ترقيني قبل ما أنزل أو بابي بيقول لي "ربنا معاكي يا حبيب بابي"، يا رب أكون شرفتكم، بحبكم ووحشتوني أوي، ربنا يرحمكم يا أغلي حاجة في حياتي