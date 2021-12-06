حسين الجسمي يفاجئ الجميع خلال حفل الشارقة (فيديو)

وظهر النجم الإماراتي بالجلباب الأبيض بوزن زائد وبشكل مختلف عما اعتاد عليه الجمهور في السنوات العشر الأخيرة، وكان واضحاً أنه عاد لاكتساب الوزن الزائد مع ضخامة في كتفيه ووجهه، وهو ما لاحظه الجمهور بوضوح.وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تغيّر شكل الجسمي واعتبر الكثير منهم أن البدانة تلائم وجهه وتزيده وسامةً وجمالاً وتقوّي حضوره على المسرح، بينما حذّره البعض الآخر من استعادة الوزن الذي كان عليه قبل العملية الجراحية، طالبين منه الانتباه أكثر الى صحته والتركيز على التمارين الرياضية.واستقبل الجمهور الإماراتي النجم الجسمي بحفاوة، وحرص بدوره على تقديم التهنئة لهم بمناسبة اليوم الوطني إذ قال: "من هنا من إمارة الشارقة نرحّب بالجميع في يومنا الوطني الـ50"، وقدّم خلال الحفل مجموعة من أغانيه، أبرزها: "بالبنط العريض"، و"ستة الصبح"، و"بحبك وحشتيني"... وسط تفاعل كبير من الجمهور.