نوال الزغبي تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة

ونشرت الزغبي مقطع فيديو، عبر حسابها في "إنستغرام"، وهي داخل الاستوديو مع الملحن عمرو مصطفى، إذ كان آخر تعاون بينهما منذ 4 سنوات، حينما لحن لها أغنية "الناس العزاز"، وهي تتر مسلسل "لأعلى سعر"، وقامت ببطولته الفنانة نيللي كريم وزينة وأحمد فهمي، لتحقق قرابة 7 ملايين مشاهدة.وظهرت الزغبي، في الفيديو، منسجمة بشكل كبير مع ألحان الأغنية الجديدة، التي تأتي ضمن 3 أغنيات تتعاون من خلالها مع عمرو مصطفى، لإضافتها ضمن الألبوم الذي توقعت نجاحه بشكل كبير، خاصة بعدما حقق "ميني" ألبومها الذي حمل اسم ”عكس الطبيعة" نسب مشاهدات مرتفعة.وعلقت على الفيديو الذي حقق نسب مشاهدة بين متابعيها فاقت 60 ألفاً، ولاقى تفاعلاً كبيراً من جمهورها، قائلةً: "داخل الاستوديو مع العبقري عمرو مصطفى، أغنية جديدة قريباً"، لتلقى إعجاب متابعيها الذين تمنوا لها التوفيق.يذكر أن عمرو مصطفي سبق وتعاون مع نوال الزغبي في عدد من الأغاني الناجحة، حققت نسب مشاهدة مرتفعة، هي: "طول عمري، وحبيته سنين طوال، واللي اتمنيته، وغيب عن عينيا بعينك، وروحي يا روحي، والناس العزاز".