نانسي عجرم تستعد لإحياء حفل ضخم في السعودية.. هذه تفاصيله

تستعد النجمة نانسي عجرم لإحياء حفل ضخم ضمن مهرجان مديل بيست في السعودية.

الحفل سيقام يوم 19 ديسمبر في ختام فعاليات هذا الحدث في الرياض.

يشهد مهرجان ميدل بيست الضخم في الرياض مشاركة واسعة من نجوم الوطن العربي والذي سيقام على مسارح ساوند ستورم، حيث يجتمع في 16 ديسمبر الجاري كل من الفنانة اليسا وراشد الماجد ومحمد حماقي وماجد المهندس في افتتاح هذا المهرجان الضخم كما تحيي في 17 ديسمبر باليوم الثاني حفلاً كل من اصالة وبلقيس وتحيي الفنانة نانسي عجرم حفلاً ضمن هذه الفعالية يوم 19 ديسمبر.

ويقام مهرجان ميدل بيست لمدة 4 ايام يشارك فيه ما يفوق ال 200 فنان عرب وعالميين وسيغنون على ثماني مسارح ضخمة بنيت خصيصاً لهذا الحدث الذي يبدأ يوم الخميس 16 ديسمبر الى 19 منه، في الرياض ويُمكن الاستمتاع بزيارة المطاعم الفاخرة وبازار مميز خلال هذه الفعالية.