بسبب تعليق بـ"فيسبوك".. ياسمين صبري تحصل على 100 مليون جنيه

نجحت الفنانة المصرية ياسمين صبري في الحصول على حكم قضائي بمعاقبة المتهم أيمن إبراهيم أحمد، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10,000 جنيه وغرامة 20.000 جنيه في واقعة سب وقذف بسبب تعليق على موقع فيسبوك.

وقال علاء عابد محامي الفنانة ياسمين صبري، إنه تمت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية والقضائية من الحضور أمام النيابة العامة المحكمة حتى صدر الحكم.

وأشار إلى أنه كان قد تم الادعاء مدنيًا ضد المتهم بمبلغ 100 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

واعتبر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة في حق المتهم، قصاصاً عادلًا عما اقترفه المتهم، مثمنًا دور القضاء المصري الشامخ في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس سمعة وشرف الأشخاص، على حد وصفه.