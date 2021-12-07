كيم كارداشيان تنشر صورة جريئة وتغضب متابعيها!

نشرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي ونجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس ضيقة جداً، فصلت منحنيات جسمها مؤلفة من توب من دون اكمام وشورت قصير، كما بدت وهي تجلس بطريقة مثيرة إعتبر المتابعون نوع من الإيحاءات الجنسية.



وكانت قد لفتت كيم مؤخراً إنتباه المتابعين بتغير ملامحها بشكل كبير، وتساءلوا ما إذا كانت قد خضعت لعملية تجميل، وظهرت بصورة قريبة من وجهها بملامح مختلفة إذ رأى بعض المعلقين أنها خضعت لتجميل في وجهها وأن وجهها بدا نحيفاً جداً ومختلف عن ما كان عليه سابقاً.