سمير صبري فى رد فعل غريب عن توقف برنامجه بسبب فيفي عبده

ورد الفنان سمير صبري ، على كلام لميس بشأن إيقاف برنامجه بسبب فيفي عبده، بضحكة كبيرة، ولم يعلق سوي بـ ضحكة.وكشف سمير صبري، أنه كان يحصل على مبلغ 10 جنيهات في كل حلقة بـ برنامج النادي الدولي، مشيرًا إلى أنه كان يحصل على 40 جنيها في الشهر.وحل الفنان سمير صبري اليوم ضيفا علي برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " وتحدث عن مسيرته المهنية.