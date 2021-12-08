جهودٌ حثيثة لإحياء إحدى أقدم كنائس العراق.. كنيسة الأقيصر!

يعود تاريخ بنائها للقرن الخامس للميلاد من قبل الطائفة النسطورية في ظل دولة المناذرة اللخميين.تقع في كربلاء بين تلال وكثبان رملية في واحة عين تمر.اكتشفها علماء آثار في سبعينات القرن الماضي تضم قاعة ضخمة وممرّاً في الوسط مع كراسي للمصلين،غرف على الجوانب وممرات للمشاة تنتهي بمحراب يتجه رأسه إلى بيت المقدس.تنحرف الكنيسة باتجاه القدس بُنيت على الطابوق المفخور.هو البناء العراقي القديم في جميع حضارات وادي الرافدين البابلية والأكدية والسومرية والآشورية،في محيطها يوجد مدفن وقبو تحت الأرض.تعرّض الموقع بعد الاحتلال الأميركي للعراق إلى عمليات عبث واسعة.وتعرضت الكنيسة وحرمها إلى تخريب وحفر ونبش في تشرين الثاني 2021بدأ عمل تسييج المواقع الاثرية في محافظة كربلاء المقدسة بعد توفر التخصيصات المالية.