بالفيديو.. زوج أصالة يُشعل السوشيال ميديا بما فعله معها على المسرح أمام الجميع!

وخلال تواجد أصالة على المسرح، صعد زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وقام بإلباسها عباءته بطريقة رومانسية، لفتت أنظار الجمهور.وأثار تصرف حسن ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بتصرفه النبيل، خاصة وأن الطقس بدا باردًا للغاية.وفي تعليق آخر: "أصاله اللحين بتموت فرح يا قلبي عليها"، وقالت متابعة: "المغنيين صايرين يمثلون بالحفلات؟؟؟ او يبون يبينوون اشياء للجمهور".ويحرص فائق حسن، على الظهور مع أصالة في أغلب الحفلات الغنائية التي تحييها، كما أصبحت الأنظار موجهة إليه في كل سهرة غنائية لزوجته، فيما تحرص الفنانة السورية إلى الإشارة له، ومغازلته، سواء بكلماتها على المسرح، أو من خلال إهدائه أغنية من الأغاني التي تؤديها أمام الجمهور.وعلى صعيد متصل، نشرت أصالة عبر حسابها في إنستغرام صورة من إطلالتها التي اختارتها للحفل، حيث ارتدت فستانًا براقًا باللون البنفسجي من توقيع اللبناني نيكولا جبران، تميز بياقته العالية من الخلف، ووضعت أقراط أذن ماسية ضخمة.وتفاعل عدد من المشاهير مع إطلالة أصالة، من بينها الفنانة الكويتية نوال، التي كتبت: "موفقة يالغالية يالحبيبة" بالإضافة إلى الفنانة جومانا مراد، والفنانة المصرية روجينا.يذكر، أن أصالة كانت قد أعلنت زواجها من الشاعر فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، بعد تسريب صور لهما لحظة خروجهما من أحد المطاعم في العاصمة السعودية الرياض.في غضون ذلك، كانت الفنانة السورية قد حلت مؤخرًا، في أحد اللقاءات التلفزيونية، وتحدثت عن أسباب انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، مؤكدة الأخبار التي انتشرت سابقًا، أن الخيانة السبب، كما عاتبت طليقها لعدم اهتمامه بابنيه التوأم آدم وعلي.