Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قبيل مواجهة البايرن.. رئيس برشلونة: سندافع عن كرامتنا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بالفيديو.. زوج أصالة يُشعل السوشيال ميديا بما فعله معها على المسرح أمام الجميع!

فن وثقافة

2021-12-08 | 05:00
بالفيديو.. زوج أصالة يُشعل السوشيال ميديا بما فعله معها على المسرح أمام الجميع!
5,304 مشاهدة

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، التي تقام منذ شهر تشرين الاول.

وخلال تواجد أصالة على المسرح، صعد زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وقام بإلباسها عباءته بطريقة رومانسية، لفتت أنظار الجمهور.

A post shared by يحيى جان / Yehia Gan 🌿 (@yehia_gan_official)



وأثار تصرف حسن ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بتصرفه النبيل، خاصة وأن الطقس بدا باردًا للغاية.

وفي تعليق آخر: "أصاله اللحين بتموت فرح يا قلبي عليها"، وقالت متابعة: "المغنيين صايرين يمثلون بالحفلات؟؟؟ او يبون يبينوون اشياء للجمهور".

ويحرص فائق حسن، على الظهور مع أصالة في أغلب الحفلات الغنائية التي تحييها، كما أصبحت الأنظار موجهة إليه في كل سهرة غنائية لزوجته، فيما تحرص الفنانة السورية إلى الإشارة له، ومغازلته، سواء بكلماتها على المسرح، أو من خلال إهدائه أغنية من الأغاني التي تؤديها أمام الجمهور.

وعلى صعيد متصل، نشرت أصالة عبر حسابها في إنستغرام صورة من إطلالتها التي اختارتها للحفل، حيث ارتدت فستانًا براقًا باللون البنفسجي من توقيع اللبناني نيكولا جبران، تميز بياقته العالية من الخلف، ووضعت أقراط أذن ماسية ضخمة.

وتفاعل عدد من المشاهير مع إطلالة أصالة، من بينها الفنانة الكويتية نوال، التي كتبت: "موفقة يالغالية يالحبيبة" بالإضافة إلى الفنانة جومانا مراد، والفنانة المصرية روجينا.

يذكر، أن أصالة كانت قد أعلنت زواجها من الشاعر فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، بعد تسريب صور لهما لحظة خروجهما من أحد المطاعم في العاصمة السعودية الرياض.

في غضون ذلك، كانت الفنانة السورية قد حلت مؤخرًا، في أحد اللقاءات التلفزيونية، وتحدثت عن أسباب انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، مؤكدة الأخبار التي انتشرت سابقًا، أن الخيانة السبب، كما عاتبت طليقها لعدم اهتمامه بابنيه التوأم آدم وعلي.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:21 | 2021-12-08 11:21
10:45 | 2021-12-08 10:45
10:40 | 2021-12-08 10:40
المزيد
اعلان
عمل إرهابي
عمل إرهابي
صراع سياسي
صراع سياسي
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
برجك 2022
الحمل
الثور
الجوزاء
السرطان
الأسد
العذراء
الميزان
العقرب
القوس
الجدي
الدلو
الحوت
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.