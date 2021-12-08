بالفيديو: وزارة الخارجية تسلم لوح كلكامش الذي يتجاوز عمره الـ3500 عام

سلمت وزارة الخارجية، لوح كلكامش الذي يتجاوز عمره الـ3500 عام إلى وزارة الثقافة رسمياً في مبنى الخارجية وسط بغداد، وخلال مؤتمر صحفي مشترك لفت وزير الخارجية فؤاد حسين ، إلى أن الوزارة استطاعت استرداد أكثر من 17 ألف قطعة أثرية.