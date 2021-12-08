بالصور.. محمد رمضان في بغداد

تنشر السومرية نيوز، صوراً لوصول الممثل والمطرب المصري محمد رمضان الى بغداد.





ووصل رمضان الى مطار بغداد الدولي مساء اليوم، ومن المقرر أن يحيي حفلة يوم الجمعة في مسرح السندباد لاند في بغداد.