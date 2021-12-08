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بالصور.. محمد رمضان في بغداد
فن وثقافة
2021-12-08 | 14:34
7,599 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، صوراً لوصول الممثل والمطرب المصري محمد رمضان الى بغداد.
ووصل رمضان الى مطار بغداد الدولي مساء اليوم، ومن المقرر أن يحيي حفلة يوم الجمعة في مسرح السندباد لاند في بغداد.
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محمد رمضان
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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