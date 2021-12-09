نادين نجيم تلفت الأنظار بإطلالة أنثوية ساحرة (صور)

خطفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الانظار بإطلالتها الساحرة على السجادة الحمراء في مهرجان CAEL في دبي وكُرّمت كأفضل ممثلة عن مسيرتها في مجال التمثيل.

وعند تلقيها التكريم سألها مقدم الحفل عن سرها فأجابت مبتسمة أن سرّها هو محبة الناس لها.

وتابعت نادين في كلمتها شاكرة القيمين على الحفل لتكريمها على مسيرتها ونجاحاتها ، واعتبرت نادين ان جزءاً من هذا التكريم هو لبلدها الحبيب لبنان الذي تهديه كل خطوة من نجاحاتها.

أما على صعيد الإطلالة فقد اختارت نادين فستاناً باللون الفضي الرمادي البراق من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد.