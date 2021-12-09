عاصي الحلاني يختتم "السيرة" مع وفاء الكيلاني.. وماذا قال؟

أعلنت الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، عن ختام الموسم الثاني من برنامجها "السيرة"، وذلك من خلال استضافتها النجم اللبناني عاصي الحلاني، وفق ما نشرت من مقطع فيديو ترويجي للحلقة الأخيرة عبر حسابها في "إنستغرام".



وكتبت الكيلاني، قائلة إن سيرة فارس الأغنية اللبنانية ستعرض في برنامجها "السيرة" في ختام حلقات الموسم الثاني، وذلك يومي الخميس والجمعة على قناة dmc.

وكشف البرومو، الذي تضمن مقتطفات من الحلقة عن بعض التصريحات التي أدلى بها عاصي الحلاني، حيث تحدث عن فراق والده ووالدته، مبيناً أنه تعرض للخطف، واعتبر هذا الأمر من أصعب أيام عمره.

وأوضح عاصي الحلاني أنه يصاب بالضعف في بعض الأحيان لأن هذه طبيعة البشر والحياة ومواقفها، كما دار حديث عن إخفاء زواجه عاماً كاملاً، إضافة للحديث عن عشقه وغيرته والنصيحة التي يوجهها لابنه.

وترك عاصي الحلاني، عنواناً لسيرته والذي جاء بقوله: "سيرة فارس لن يسقط عن صهوة جواده"، بينما تفاعل عدد كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، ووصفوا وفاء الكيلاني، بأنها "مدهشة" في إجراء الحوار.

واعتبر البعض أن ختام السيرة بالنجم عاصي الحلاني "مسك"، مطالبين بأن يكون هناك تنوع بشكل أكبر في الضيوف الذين يتم اختيارهم للظهور في البرنامج، وعبر آخرون عن حماسهم للمقابلة بشكل كبير.

يُذكر أن وفاء الكيلاني تعد من أمهر مقدمي البرامج الحوارية في الوطن العربي، ولها باع طويل عبر تلك البرامج في عدة قنوات تلفزيونية، استضافت خلالها عشرات المشاهير من مجالات: الرياضة والفن والسياسة في الوطن العربي.