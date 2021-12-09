لهذا السبب.. فنانة عربية تسمح لابنتها مشاهدة +18

دعمت الفنانة السورية أمل عرفة، الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات بعد تعرضها للهجوم مؤخرًا بسبب برنامجها الجديد الذي يحمل اسم +18 ويتناول القضايا الجريئة.

وقالت عرفة رداً على تغريدة للإعلامية اللبنانية: "حضرت حلقة مبارح مع بناتي ووفرت عليي وقت كبير لحتى ضيف لوعي الأولاد بالتعامل مع العالم الافتراضي هاذا رأيي واكيد رأيك بحترمو".

وأكدت دعمها لها في تغريدة أخرى جاء فيها: "بتشكرك رابعة الإعلامية المحترمة اللي انحكى ببرنامجك انحكى بطريقة علمية (لاحياء في الدين) وهاد افضل من انو ينحكى بالسوشال ميديا ومحتويات مريضة لذلك مرة تانية مبروووك وبانتظار المزيد منك ( ولادنا ماعادو صغار) يعرفو مننا احسن ما يعرفو عن طريق الشخص الخطأ".

وتعرضت عرفة لهجوم بسبب هذا التعليق وكشفها عن سماحها لابنتيها بمشاهدة برنامج يتناول قضايا جريئة.

وجاء في تعليقات الجمهور: "يا جماعة شعوب شرقية نحنا شوي شوي علينا"، وفي تعليق آخر حول البرنامج: "فاشل البرنامج المواضيع مكررة وطريقة طرحها اوفر حتى الضيوف بتحسن جايين من العصفورية“، وعلقت متابعة: "لا حياء بالعلم مو لاحياء في الدين".

وجاءت تعليقات الفنانة السورية بعد فترة قصيرة من رد طليقها ووالد ابنتيها الفنان عبدالمنعم عمايري على سؤال حول هل يقبل لابنته تمثيل مشهد قبلة، وذلك بعد الهجوم الكبير عليه بسبب مشهد القبلة الذي جمعه بالفنانة كندة حنا ضمن أحداث فيلم الإفطار الأخير.

وأكد عمايري أنه في حال اختارت ابنته العمل كممثلة فإن أي مشهد تؤديه يخص الشخصية وعلى الفنان أن يقدم الشخصية المطلوبة منه، واصفًا منتقدي المشاهد الجريئة بـ ”المتخلفين“.



وعلى صعيد آخر، تعرضت أمل عرفة للهجوم بسبب مشاهدها الجريئة في مسلسل شارع شيكاغو الذي أثار جدلًا واسعًا عند عرضه.

يُشار إلى أن أمل عرفة كانت متزوجة من الفنان عبدالمنعم عمايري الذي ارتبطت به عام 2001 وأنجبت ابنتها الكبرى سلمى عام 2005، وابنتها الصغرى مريم عام 2008 وانفصلت عنه في العام 2015.

وبالرغم من الانفصال حرص الثنائي على صداقتهما من أجل ابنتيهما وظهرا سويًا في أكثر من مناسبة، ليؤكدا أن الطلاق لم يؤثر على علاقتهما مع بعضهما البعض.

المصدر: فوشيا