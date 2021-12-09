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محمد رمضان يشكر الشرطة العراقية لحظة وصوله إلى بغداد

فن وثقافة

2021-12-09 | 05:49
محمد رمضان يشكر الشرطة العراقية لحظة وصوله إلى بغداد
1,581 مشاهدة

حرص الفنان المصري محمد رمضان على توثيق لحظات انتقاله من مطار القاهرة الدولي وصولا إلى مطار بغداد حيث خضع لحراسه مشددة حفاظا على سلامته الشخصية.

ونشر محمد رمضان خبر خاصية الستوري في إنستغرام لحظات خروجه من مطار القاهرة الدولي واستقلاله طائرته الخاصة للانتقال إلى بغداد حيث سيحيي غدا حفله الأول الذي تنظمه شركة ”سندباد لاند“.

A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

 
وبدت السعادة واضحة على وجه رمضان خاصة أنه كان متشوقا لهذا الحفل؛ إذ نشر البوست الخاص به عبر خاصية الستوري وحرص على وضع الوقت الذي يفصل عن لقائه بجمهوره العراقي في حفل وصفه بالزلزال.
 
وكان من اللافت، أن محمد رمضان حرص على شكر الشرطة العراقية التي رافقته منذ لحظة خروجه من مطار بغداد للانتقال إلى مكان إقامته؛ إذ وثق من خلال الفيديو الذي نشره الموكب الذي كان يسير أمامه لتأمين حمايته الخاصة درءا لأي خطر قد يتعرض له.
 
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو؛ إذ عبروا عن فرحتهم بوصول الفنان محمد رمضان إلى بغداد، مؤكدين أن حفله سيكون قنبلة فنية بخاصة أنه يمتلك جمهورا كبيرا في العراق.
 
كما رأى آخرون أن محمد رمضان انسان متواضع بخاصة أنه يحرص دوما على حسن معاملة الأشخاص الذين يصادفهم خلال تجواله، كما يحرص على إلقاء التحية على الموظفين الذين يتواجدون في المطار، ويظهر ذلك من خلال الفيديوهات التي يقوم بنشرها.

في حين أكد البعض أن محمد رمضان يحب إثارة الجدل، معتبرين أن نشره للفيديو الخاص بالموكب ما هو إلا رسالة مبطنة يوجهها إلى كل من يحاول محاربته تأكيدا منه أنه سيبقى ”النمبر وان“.
 
في السياق نفسه، كان محمد رمضان قد نشر عبر صفحته في إنستغرام منشورا أعلن خلاله عن إحياء حفله الغنائي في الـ 10 من ديسمبر في بغداد، وروّج له معلقا: ”أقوى حفل في بغداد“.
 
ونشر رمضان الإعلان الخاص بالحفل، وعلق عليه: "جمهوري العراقي يستعد لزلزال يوم 10 ديسمبر، أقوى حفلة في بغداد #ثقة فيالله_نجاح اعمل مينشن لـ5 من اصاحبك وهختار غروب يكون معايا باك ستيدج”.
 
ومن جانب آخر، يعيش الفنان المصري حالة من النشاط الفني والنجاحات، وكان آخرها تألّقه في أولى حفلات افتتاح البوليفارد بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات ”موسم الرياض“ على مسرح ”محمد عبده أرينا“.

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