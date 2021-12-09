أول ظهور لحسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين (صورة)

يستعد الفنان المصري حسام حبيب، للعودة من جديد إلى عالم الغناء، وذلك بعد أيام من انفصاله عن النجمة شيرين عبد الوهاب، حيث ظهر داخل الاستوديو مع فريق عمل أحدث أعماله الغنائية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع حسام حبيب، والملحن تيام علي، والشاعر أدهم معتز، والموزع الموسيقي محمد نابلسي، وهو الظهور الأول لحبيب بعدما أعلنت شيرين انفصالها عنه رسمياً.

وقال الشاعر أدهم معتز في تصريحات صحفية عقب انتشار الصورة: ”الفنان حسام حبيب يواصل حاليا العمل معي، ومع الملحن تيام علي، والموزع الموسيقي محمد نابلسي، على أغنية من كلماتي من المقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد“.

وحسب تقارير محلية، فإن الملحن والمغني المصري الذي ابتعد عن الغناء لسنوات خلال فترة زواجه من النجمة شيرين عبد الوهاب، يستعد لطرح ألبوم كامل، بعد الانتهاء من أغنية العودة، التي لم يعلن عن اسمها حتى الآن، لكنها ستطرح قريباً.

وفي وقت سابق، أعلنت شيرين عبد الوهاب، في بيان نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الانفصال وقع بالفعل بينها وبين حسام حبيب، دون أن تكشف الأسباب التي أوصلت الأمور بين الثنائي إلى ذلك الحد.

وأوضحت شيرين، أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق.



وقالت إن ”كل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار قلب الحقائق“، موضحة أنها تكنّ كل الاحترام لحسام حبيب“.