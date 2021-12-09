ياسمين عبدالعزيز تكشف موقفها من مقاضاة الطبيب المتسبب بأزمتها الصحية

كشفت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز عن الإجراءات التي ستتخذها بحق الطبيب الذي تسبب بأزمتها الصحية.

وبأول ظهور إعلامي بها بعد رحلة علاجها، تحدّثت ياسمين قائلة: "وأنا تعبانة قلت هرفع قضية على الدكتور، بعدما خفيت فكرت وقلت: الدكتور ده هو اللي ولدني في بنتي.. ربنا سترها معايا بعد ما كنت هموت.".

وتابعت بحديثها مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "CBC”: "واللي حصل كان فيه سبب وحكمة.. عشان كده ماينفعش أروح أرفع قضية.. أكيد مش قاصد".

وكانت صرّحت ياسمين أن العملية التي أجرتها لم تكن المرة الأولى التي تجريها قائلة: "كنت داخلة أعمل عملية بسيطة جدا ومش أول مرة أعملها، عملتها 5 مرات، وكنت أعملها وأمشي على طول وأروح شغلي ومحدش يعرف حاجة".