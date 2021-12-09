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"من أجل أبنائنا".. براد بيت يسعى للصلح مع أنجلينا جولي

فن وثقافة

2021-12-09 | 07:26
"من أجل أبنائنا".. براد بيت يسعى للصلح مع أنجلينا جولي
المصدر:
عربي بوست
883 مشاهدة

بعد معارك قضائية وخلافات دامت لسنوات يفتح الممثل الأمريكي براد بيت باباً للصلح مع زوجته السابقة أنجلينا جولي، ويتحدث عن أهمية أن يسامح بعضهما بعضاً.

أشار تقرير نشرته مجلة US Weekly إلى أن براد بيت يسعى لإيجاد طريق للصلح بينه وبين أنجلينا جولي للمضي قدماً من أجل أطفالهما على الأقل.

إذ قال الممثل الأمريكي إنه يأمل أن يسامح بعضهما بعضاً بعد سنوات من النزاع، وذلك من أجل أطفالهما.

إذ يتشارك الثنائي ستة أطفال 4 منهم بالتبنّي، هم: مادوكس (20 عاماً)، باكس (18 عاماً)، زهرة (16 عاماً)، شيلو (15 عاماً)، والتوأم نوكس وفيفيان (13 عاماً).
معارك قضائية بين الزوجين بعد الطلاق
بدأت النزاعات القضائية بين الثنائي الأبرز في هوليوود منذ عام 2016، وكانت حضانة الأطفال هي المحور الأساسي لهذه النزاعات، فقد أرادت جولي الاحتفاظ بالحضانة لنفسها مدعية أن بيت يسيء معاملة الأطفال.

ومن الجدير بالذكر أن طلب جولي للطلاق جاء بعد معرفتها بعلاقة جمعت زوجها السابق مع النجمة الفرنسية ماريون كوتيار (40 عاماً)، وذلك أثناء تصويرها لفيلم مع براد بيت في لندن.

وقد أكدت جولي في لقاءات سابقة أن قرارها الانفصال كان من أجل راحة أطفالها بالمقام الأول، مع ذلك فهي تشعر بالذنب حيالهم، لذلك تبذل جهدها لجعل حياتهم أكثر إشراقاً.

وفي عام 2018 حصل الزوجان على حضانة مشتركة للأطفال وفق جدول تحدده المحكمة ريثما يتم البت بشكل نهائي بالموضوع.
معارك قضائية بين الزوجين بعد الطلاق
لكن سبق أن هاجمت جولي زوجها السابق متهمة إياه بأنه "أب يتهرب من المسؤولية"، وادعت أنه لم يدفع أي مبلغ ذي قيمة لأطفاله منذ أن انفصلا عن بعضهما البعض.

لكن بيت ردَّ على هذه الادعاءات منذ أكثر من عامين قائلاً إنه دفع مبلغ 9.3 مليون دولار لزوجته السابقة منذ انفصالهما، وخصص 1.3 مليون دولار للاعتناء بأطفاله، و8 ملايين دولار كقرض لشراء منزل، وفقاً لموقع Celebrity Insider الأمريكي.

كما ادعت جولي، في وقت سابق، أن بيت أساء معاملة ابنهما مادوكس في وقت سابق، كما قدمت وثائق تدعي من خلالها تعرضها هي شخصياً للعنف الجسدي، وكل هذه الادعاءات أخّرت من قرار المحكمة التي حكمت أخيراً عام 2021 بالحضانة المشتركة للزوجين السابقين.

فقد استطاع براد بيت الحصول أخيراً على حكم قضائي منحه حضانة مشتركة مع أطفاله برفقة زوجته السابقة أنجلينا جولي.

لكن جولي كانت غاضبة من الحكم القضائي، وقالت إنها "لن تسامح براد بيت أبداً، وستستمر بمعركتها القضائية معه".
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