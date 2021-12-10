فنانة مصرية: خسرت أعمالاً كثيرة بسبب الحسد

ورفضت بشرى، الحديث عن تفاصيل تحضيرها لأغانٍ جديدة، وكذلك العرض المسرحي الجديد الذي تستعد له، مبررة ذلك بخشيتها الحسد الذي جعلها تخسر أعمالاً كثيرة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها شخصية نجمها أصبح خفيفاً للغاية، وبالتالي أصبحت تخاف من الحسد كثيراً.وعبرت بشرى عن سعادتها الغامرة بحضورها ندوة النجمة نيللي، التي أقيمت على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 مؤخراً، مؤكدة أن حضورها كان كواحدة من معجبات نيللي وليس كفنانة، خاصةً أن هذه الندوة أشبعت اشتياقها لها، لأنها كانت تفتقد رؤيتها على الواقع أو على الشاشة.ووصفت بشرى نفسها في الندوة بأنها كانت مثل طفلة شاهدت "السوبر هيرو بتاعها"، موضحة سبب حبها لها قائلة: "هي فنانة متواضعة بتحتضن النجوم الشباب وتشجعهم وتشاهد أعمالهم، وتقابلهم بترحاب صادق، لأنها فنانة صادقة تمتلك فضيلة أخلاقية يفقدها العصر الحالي".وفسرت بشرى سبب غياب عدد كبير من الفنانين عن مهرجان القاهرة السينمائي بأن هذا يعود للخوف من الانتقادات اللاذعة التي توجه لهم، سواء على "السوشيال ميديا"، أو من قبل الصحافة، مؤكدة أن تفسيرها ربما يكون صحيحاً، لأن عدداً كبيراً من الفنانين حضروا المهرجان دون الظهور على السجادة الحمراء، وكانوا يدخلون المهرجان من أبواب خلفية بعيداً عن أعين الإعلام.المصدر:مجلة زهرة الخليج