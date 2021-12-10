عاصي الحلاني يكشف تفاصيل تعرضه للاختطاف

وقال الحلاني، خلال لقاء متلفز" عبر وسائل اعلام مصرية، إن اسمه الحقيقي هو محمد، وأنه يفضل هذا الاسم خاصةً أنه مرتبط بعائلتهوأضاف أن الموسيقار سيمون أسمر هو السبب في تغيير اسمه، مشيرا إلى أنه اختار اسم عاصي، بعدما عرض عليه "سيمون أسمر" تغيير اسمه وأثناء سيره إلى منزله علم بوفاة الموسيقار اللبناني "عاصي الرحباني" لذلك قرر أن يختار اسم "عاصي".وكشف الحلاني خلال اللقاء تفاصيل تعرضه للاختطاف وقت الحرب الأهلية في لبنان، مؤكدا أن التجربة كانت قاسية للغاية، خاصة أن عمره وقتها لم يتجاوز الـ16 عاما.

وأضاف أنه كان يتواجد في الجبل مع أحد أصدقائه، وأثناء عودتهما إلى بيروت في فجر اليوم التالي، استوقفهما أحد الأشخاص عند حاجز أمني، وسألهما عن بطاقات الهوية.وتابع عاصي الحلاني أنه ظل محتجزا لمدة 24 ساعة دون أن يعرف أهله ما يحدث له، حيث ظنوا أنه لم يغادر الجبل، مشيرا إلى أنه تعرض للضرب والتعذيب من أحد المسلحين الذي كان يسأله عن انتمائه الحزبي.وأوضح أنه كان مكبلا بأصفاد حديدية ضيقة، وهو ما كان يدفعه للبكاء من شدة الألم، وبعد يوم تم اقتياده إلى مكتب المسؤول عن الجماعة التي اختطفته، وحاول أن يشكو له سوء المعاملة، لكنه هدده بإعادته إلى محبسه مرة أخرى.وأكد عاصي الحلاني أن تلك الفترة كانت الأسوأ في تاريخ لبنان، مشيرا إلى أنه يعتبر الطائفية جرثومة تفسد أي مجتمع، وهو ما يجعله يشعر بالقلق حين يستمع إلى الشباب في الوقت الراهن يتحدثون عن الأحزاب والانتماءات الطائفية.