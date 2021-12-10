هل ستتحجب "جنى مقداد"؟ (فيديو)

عبر قناتهم الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أبدت طفلة طيور الجنة جنى مقداد رأيها في الحجاب، وذلك من خلال فيديو اجتمعت فيه عائلة خالد مقدد مدير قناة طيور الجنة، ليقوموا بتشجيع ابنتهم البالغة 13 عامًا على الحجاب.



فوجه لها خالد مقداد سؤال عندما ترتدين الحجاب هل ستتقيدين بالزي المحتشم المناسب له أم أنك سترتدين الملابس التي لا تتلاءم معه؟ وجاء في الفيديو محاولات العائلة لمعرفة رأي جنى مقداد عن الحجاب، حيث انهالت عليها الأسئلة من أفراد العائلة منها الظريف ومنها الصريح. واستقبلت جنى الأسئلة بكل رحابة صدر ورضى وأجابت على الأسئلة كالتالي:فوجه لها خالد مقداد سؤال عندما ترتدين الحجاب هل ستتقيدين بالزي المحتشم المناسب له أم أنك سترتدين الملابس التي لا تتلاءم معه؟

أما والدتها فوجهت لها سؤال من قدوتك في الحجاب؟، لترد جنى مؤكدة أن أمها أولاً ثم صديقاتها.

وأضافت جنى قائلة:" في الحقيقة في بداية الأمر لم أكن مقتنعة في حكاية لبس الحجاب ولكن صديقاتي شجعوني ودعموني، ولقد أعجبت بهم وبأزيائهم وبعدها أقتنعت أولًا من أجل الدين ولأنه فرض علي.

ماذا لو لم ترتدي جنى الحجاب؟



ووجه الأخ الكبير عصومي لشقيقته سؤالًا ذكيًا وجاء مباغتًا للجميع، حيث سألماذا لو تبادلنا الأدوار لو كنت أنا الفتاة الأصغر منك ولا أريد ارتداء الحجاب وأنتِ أخي الكبير كيف ستتصرفين؟ وهل كنتِ ستغصبيني عليه؟

لترد جنى على سؤال شقيقها قائلة:"بالتأكيد لا لن أغصبك لأن هناك طرق عديدة لإقناعك بارتدائه".

وهنا صفق جميع أفراد العائلة لجنى فخورين بها وبإجابتها المنطقية الواعية والناضجة. وختمت العائلة الفيديو وهي تنوه وتؤكد على اقتراب حجاب جنى، وأنهم سيقيمون لها حفل حجاب ضخم .

جنى مقداد فهي منشدة في قناة طيور الجنة الفضائية، وهي ابنة مدير القناة، كما أن لها العديد من الأغاني الهادفة والجميلة للأطفال الذين يتابعوها من جميع أنحاء العالم.

المصدر: ليالينا