ديانا حداد تستعرض بـ"روب الاستحمام " (فيديو)

شاركت النجمة ديانا حداد متابعيها فيديو عفوي عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" حيث أطلت أولاً بـ"روب" الاستحمام" قبل ظهورها بكامل أناقتها بقفطان مذهب باللون الأزرق السماوي.

وقالت معلقةً على الفيديو: "لا يكون كل يوم جيدًا ولكن هناك شيء جيد في كل يوم".

وكانت المطربة اللبنانية أطلت على جمهورها أخيراً في مسرح اليوبيل في معرض "إكسبو 2020 دبي" العالمي، أمام حضور واسع من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية،

وقدمت حفلة غنائية في "جلسات في إكسبو" تخللتها مفاجآت عديدة تفاعل معها الحضور بشكل كبير من بينها غناء "دويتو" مع الفنان حاتم العراقي الذي شاركها حفل السهرة الغنائية، وقدما معاً أغنية "بين العصر والمغرب"، برفقة الفرقة الموسيقية، والتي حملت في بدايتها موالاً مشتركاً بين العراقي وحداد.

المصدر: مجلة لها