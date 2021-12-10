بالفيديو.. محمد رمضان يجري "البروفة" الأخيرة قبل حفلة بغداد

وكتب رمضان في المقطع الذي نشره عبر إنستغرام: "البروفة الاخيرة لاضخم حفل في العراق".وتنفرد قناة السومرية، مساء اليوم، بنقل حصري ومباشر لحفل الفنان المصري محمد رمضان في العاصمة بغداد من الساعة العاشرة ليلا لغاية الساعة الثانية عشر منتصف الليل.ويستعد الفنان محمد رمضان لإحيائه الحفل على مسرح سندباد لاند، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أشهر أعماله الغنائية.ووصل محمد رمضان العاصمة بغداد، قبل يومين وسط حراسة مشددة، لتأمينه وعدم حدوث تزاحم في الطرق بينه وبين جمهوره، حتى يصل إلى الفندق الذي يُقيم فيه بسلام.ويُعد هذا الحفل، أول حفلات محمد رمضان في العراق، ومن المقرر أن يحضر هذا الحفل عدد كبير من الجمهور.