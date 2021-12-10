شيرين عبد الوهاب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورة

وقبل إطلالتها على المسرح تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لشيرين ظهرت فيها باللوك الجديد إلى جانب المنتج يوسف دندش شاركها موقع الجديد، كانت كفيلة بقلب السوشيال ميديا راسًا على عقب، لاسيما وأنها الإطلالة الأولى لشيرين بعد طلاقها من حسام حبيب.ويعتبر هذا الحفل هو الأول لشيرين والظهور الرسمي لها بعد إعلان إنفصالها رسميًا عن حسام في 3 ديسمبر من خلال مشاركة بيان رسمي لها على تويتر.وكانت شيرين أعلنت عن إنفصالها عن حسام في بيان لها على فيسبوك حيث أوضحت أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.وطلبت شيرين من الصحافة وجميع وسائل الإعلام بإحترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.وأشارت شيرين إلى أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، وتنتوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة القادمة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي.