شيرين عبد الوهاب تتحدى أصالة بتقليد قصة شعرها (فيديو)

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلها الأول، بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب، في مدينة أبو ظبي، ضمن فعاليات مهرجان "أم الإمارات".

وحرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب أن تكون إطلالتها الأولى بعد طلاقها، نقطة مفصلية في مسيرتها الفنية كونها أكدت أنها ستبدأ من جديد، بخاصة أنها تعتبر أنه لا يمكن لأي شخص أن يضع حدا لموهبتها ونجوميتها.

وفاجأت شيرين عبد الوهاب جمهورها باللوك الجديد الذي ظهرت فيه، حيث أطلت حليقة الشعر تماما، وتمنت على جمهورها أن يتقبلها بهذه الطريقة، إذ علقت قائلة: "يا رب تقبلوني بالشكل ده بس انتم تعرفون انني فقت، خلص انا بقيت سنجل".

وكان من اللافت، أن شيرين عبد الوهاب تحدت أصالة التي تخلت عن شعرها في حفلها الأول بعد طلاقها، إذ قالت وهي تضع يدها على شعرها: ”اتحدى أصالة هذه المرة تعمل كده".

وتفاعل الجمهور مع عفوية شيرين عبد الوهاب وأغانيها، مؤكدين على دعمهم الكامل لها في مسيرتها الفنية.

في السياق نفسه، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب، حرصت خلاله على توجيه رسالة لجمهورها، بعد انفصالها عن حسام حبيب.

وقالت شيرين عبد الوهاب في الفيديو: "أنا جامدة ومتخافوش عليا، أنا جامدة بيكم وبحبكم، بموت فيكم، بحبكم أوي، أنتم كل حاجة ليا في الدنيا دي، أنا عندي أمي وبناتي وأنتم، ربنا يخليكوا ليا".

من جهته علق الناقد الفني المصري طارق الشناوي على حلق النجمة شيرين عبد الوهاب لشعرها بشكل كامل، والذي أثار الكثير من الجدل حولها خلال الساعات الماضية وجعل البعض يسأل عن سبب فعلها لذلك.

وصرح طارق الشناوي لـ"فوشيا" قائلاً: ”أظن أن الأحساس بحلاقة الشعر والتخلي عنه بالكامل مثلما فعلت شيرين عبد الوهاب يعبر عن أنها تبدأ حياة جديدة الآن، وأنها تبعث برسالة عن مستقبلها ورغبتها في فتح صفحة جديدة، وبالتأكيد هذا مرتبط بأنها خرجت من حالة كانت فعلاً كئيبة وحزينة ودائماً كان هناك مشكلات تعيشها في حياتها الخاصة، لتنطلق إلى حياة أخرى مليئة بالبهجة والسعادة والعمل“.

المصدر :فوشيا