غادة عبد الرازق تنشر صور خطوبة ابنتها روتانا وتعلق

احتفلت روتانا ابنة الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بخطوبتها مساء الجمعة، في أجواء عائلية، ودون علم أحد من المتابعين، كون الفنانة لم تعلن عن ذلك عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشرت غادة عبدالرازق عبر حسابها على ”إنستغرام“ مجموعة صور من حفل خطوبة ابنتها روتانا، وقدمت التهنئة لها، فكتبت: ”مبروك حبيبتي وروحي وكل شيء في هذه الحياة أتمنى أن تمنحكي الحياة القادمة أنت ورفيقك كل ما تريديه لأنك تستحقيه أحبك كثيرا“.

وتلقت النجمة المصرية وابنتها العديد من رسائل التهاني والتبريكات من نجوم الفن والمشاهير وكذلك الجمهور، كان من بينهم الفنانة أنغام التي علقت على الصور: ”ربنا يسعدها يارب“، كما كتبت الفنانة هند صبري: "ألف مليون مبروك الله يسعدها“، وكذلك الفنانة فيفي عبده، ومي سليم، ودينا الكاشف وعصام كاريكا، ورزان مغربي، وجيهان خليل.