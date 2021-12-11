غادة عبد الرازق تنشر صور خطوبة ابنتها روتانا وتعلق

احتفلت روتانا ابنة الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بخطوبتها مساء الجمعة، في أجواء عائلية، ودون علم أحد من المتابعين، كون الفنانة لم تعلن عن ذلك عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت غادة عبدالرازق عبر حسابها على ”إنستغرام“ مجموعة صور من حفل خطوبة ابنتها روتانا، وقدمت التهنئة لها، فكتبت: ”مبروك حبيبتي وروحي وكل شيء في هذه الحياة أتمنى أن تمنحكي الحياة القادمة أنت ورفيقك كل ما تريديه لأنك تستحقيه أحبك كثيرا“.
وتلقت النجمة المصرية وابنتها العديد من رسائل التهاني والتبريكات من نجوم الفن والمشاهير وكذلك الجمهور، كان من بينهم الفنانة أنغام التي علقت على الصور: ”ربنا يسعدها يارب“، كما كتبت الفنانة هند صبري: "ألف مليون مبروك الله يسعدها“، وكذلك الفنانة فيفي عبده، ومي سليم، ودينا الكاشف وعصام كاريكا، ورزان مغربي، وجيهان خليل.
وكانت روتانا قد تزوجت في وقت سابق لكنها أعلنت انفصالها قبل عامين تقريبا، كما أن لديها ابنتين وكانت جدتهما الفنانة غادة عبدالرزاق قد ظهرت معهما خلال الفترة الماضية.
يذكر أن آخر ظهور لغادة عبد الرازق كان قبل أيام قليلة عندما قدمت التهنئة لابنتها روتانا بمناسبة عيد ميلادها، ووجهت لها في هذه المناسبة رسالةً مؤثرةً عبرت من خلالها عن مدى حبها العميق لها، كما نشرت غادة صورة جديدة لها وعلقت عليها قائلة: ”بقالي كتير مانزلتش صورة يالا واحدة جديدة من المنزل بعد القيام بالأعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه“.